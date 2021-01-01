بقوة 653 حصان..تكشف بي إم دبليو عن أيقونتها XM الجديدة

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صورة الخبر: بي إم دبليو XM
بي إم دبليو XM

كشفت شركة بي إم دبليو عن إطلاق أيقونتها إكس إم ” XM ” الجديدة، والتي تنتمي لفئة الكروس أوفر الهجين Plug-in.

وأوضحت عملاق الصناعة الألمانية أن السيارة إكس إم “XM” الجديدة تعتمد على نظام دفع هجين يتكون من محرك V8 سعة 4.4 لتر، مع محرك كهربائي مدمج به ناقل حركة ثماني السرعات، وبتضافر جهود المحركين تصبح القوة الإجمالية للسيارة 653 حصان، بحسب “د ب أ”.

ويبلغ طول السيارة الجديدة 5.11 متر، بوزن إجمالي 2.8 طن، وتتسارع من الثبات إلى 100 كلم/ساعة في غضون 4.3 ثانية، فيما تصل سرعتها القصوى إلى 140 كم/ساعة، كما تحظى السيارة ببطارية سعة 25.7 كيلووات /ساعة، وهو ما يجعلها تتمتع بمدى سير يصل إلى 82 كم

موعد وسعر بي إم دبليو XM
أما عن موعد إطلاقها؛ فأعلنت بي إم دبيلو إنه من المقرر طرح السيارة XM الجديدة في الأسواق بحلول إبريل القادم عام 2023، وذلك بسعر يبدأ من 170 ألف يورو.

المصدر: egypt automotive

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