أوبل استرا الرياضية .. نسخة جديدة تطلقها أوبل بنظام دفع هجين

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أوبل استرا الرياضية

كشفت شركة أوبل عن إطلاق النسخة الرياضية GSe من أيقونتها أسترا، والتي تتوفر كموديل خماسي الأبواب وموديل كومبي. استرا الرياضية

وأوضحت الشركة الألمانية، أن السيارة أسترا GSe تعتمد على منظومة دفع هجين ” Plug-in”، تضم محرك بنزين سعة 1.6 لتر ومحرك كهربائي وبطارية سعة 12.4 كيلوات ساعة، بحسب ما ذكرته “د ب أ”.

ساعدت منظومة الدفع الهجين على انطلاق السيارة أسترا GSe الجديدة بقوة 165 كيلووات/225 حصان، بينما يبلغ عزم الدوران الأقصى 360 نيوتن متر، في حين يصل مدى السير إلى 60 كلم.

وذكرت “أوبل” أن معدل استهلاك الوقود للسيارة الرياضية أسترا يبلغ 1.1 لتر/100 كيلومتر.

ولم تفصح أوبل حتى الآن عن معدلات أداء السيارة أو موعد طرح أو أسعار سيارتها الكهربائية Astra GSe الرياضية الجديدة.

المصدر: egypt automotive

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