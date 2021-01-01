أوبل استرا الرياضية .. نسخة جديدة تطلقها أوبل بنظام دفع هجين

كشفت شركة أوبل عن إطلاق النسخة الرياضية GSe من أيقونتها أسترا، والتي تتوفر كموديل خماسي الأبواب وموديل كومبي. استرا الرياضية
وأوضحت الشركة الألمانية، أن السيارة أسترا GSe تعتمد على منظومة دفع هجين ” Plug-in”، تضم محرك بنزين سعة 1.6 لتر ومحرك كهربائي وبطارية سعة 12.4 كيلوات ساعة، بحسب ما ذكرته “د ب أ”.
ساعدت منظومة الدفع الهجين على انطلاق السيارة أسترا GSe الجديدة بقوة 165 كيلووات/225 حصان، بينما يبلغ عزم الدوران الأقصى 360 نيوتن متر، في حين يصل مدى السير إلى 60 كلم.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!