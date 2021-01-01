أسباب وراء ارتفاع مقياس درجة الحرارة دون ارتفاع حرارة السيارة



ارتفاع مقياس درجة الحرارة ارتفاع مقياس درجة الحرارة

من الممكن أن يرتفع مقياس درجة الحرارة لديك ولكن لا ترتفع درجة حرارة سيارتك، ما يثير الحيرة بشكل كبير، بينما هناك عدة أسباب محتملة لزيادة درجات حرارة تشغيل المحرك، دون ارتفاع درجة حرارة فعلية، تابع القراءة لتتعرف عليها.



مضخة مياه معيبة

إذا كان محرك سيارتك يعمل بشكل أكثر سخونة من المعتاد، ولكن لم يكن هناك ارتفاع في درجة الحرارة حقًا، فقد يكون السبب هو وجود خلل في مضخة المياه.



إذ تقوم مضخة مياه المحرك بشكل عام بتدوير سائل التبريد بين مشعاع السيارة «الرادياتير» وكتلة المحرك نفسها، ومع ذلك، فإن تلف مضخة المياه يمكن أن يمنع حدوث هذا الدوران بأي كفاءة.

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الالتصاق بالترموستاتيمكن أن يمنع منظم الحرارة العالق جزئيًا دوران المبرد، ما يتسبب في تشغيل المحرك بدرجة حرارة أعلى من المعتاد.وعندما تكون عالقة بين المواضع المفتوحة بالكامل والمغلقة بالكامل، فإن منظم الحرارة يعمل أكثر بقليل من تقييد داخل نظام التبريد وفي هذه الحالة، لا يتم تبادل الحرارة بشكل صحيح بين المحرك نفسه ومبرد السيارة.انسداد في نظام التبريدمثل منظم الحرارة، فإن أي انسداد أو تقييد داخل نظام تبريد المحرك يمكن أن يتسبب في تشغيل السيارة بدرجة حرارة أعلى من المعتاد.ويتم ملاحظة هذه الحالة بشكل شائع عندما يتم انسداد «الرادياتير» بالصدأ أو غيره من أشكال الرواسب، سيكون لخرطوم المبرد المعيب نتيجة مماثلة.مروحة محرك غير القابلة للتشغيلتم تكليف مراوح تبريد المحرك بتوزيع تدفق الهواء عبر وجه مشعات السيارة، لهذا السبب، يمكن أن تكون مروحة التبريد غير الصالحة للعمل مشكلة، ما يتسبب في تشغيل المحرك في درجات حرارة أعلى.في مثل هذه الحالات، يلزم استبدال المروحة أو إصلاح دائرة التحكم في المروحة لاستعادة قراءات درجة الحرارة المناسبة.مستويات سائل التبريد المنخفضةفي كثير من الحالات، يمكن أن تحدث زيادة طفيفة في درجة حرارة تشغيل المحرك نتيجة لانخفاض كمية سائل التبريد داخل «الرادياتير».ويحدث هذا عندما يتعرض نظام تبريد المحرك لواحد أو أكثر من التسريبات، حتى لو كانت بسيطة نسبيًا في الخطورة، وعند حدوث ذلك، لا يتبقى سائل تبريد كافٍ لتوفير تبريد مناسب للمحرك.