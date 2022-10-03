أسعار الدولار فى مص اليوم الاثنين 3-10-2022



أسعار الدولار أسعار الدولار

يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين 3 أكتوبر 2022 وفقا لآخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.





أسعارالدولار اليوم

أسعار الدولار ..سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى البنك المركزي 19.50جنيه للشراء و 19.61جنيه للبيع .



أسعار الدولار



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