أسعار الخضار والفواكه فى مصر اليوم اليوم ..

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أسعار الخضار والفواكه

رصدت «بوابة الأهرام» أسعار الخضر والفاكهة خلال تعاملات اليوم، في سوق العبور للجملة، ويضاف إلى السعر المعلن 5-7 جنيهات في أسواق التجزئة.

سعر الخضراوات اليوم
الطماطم بين 2 جنيه و4 جنيهات.

البطاطس بين 3.50 جنيه و5.50 جنيه.

البصل بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الكوسة بين 4 جنيهات و6 جنيهات.

الفاصوليا بين 10 جنيهات و18 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 1.75 جنيه و3.75 جنيه.
سعر الخضار في السوق اليوم
الفلفل الرومي البلدي بين 3 جنيهات و6 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 جنيهات و6 جنيهات.

الملوخية بين 2.50 جنيه و3.50 جنيه.

الخيار البلدي بين 3 جنيهات و5 جنيهات.

سعر الفاكهة اليوم
ويضاف 3-5 جنيهات للسعر المعلن

الكانتلوب بين 4 و7 جنيهات.

البطيخ 20 و50 جنيهًا.

مانجو زبدية 9 و10 جنيهات.

العنب البناتي الأصفر بين 5.5 و8 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 5.5 و8 جنيهات.

تفاح مصري بين 5 و10 جنيهات.

المصدر: بوابه الاهرام

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