أسعار الخضار والفواكه فى مصر اليوم اليوم ..



أسعار الخضار والفواكه أسعار الخضار والفواكه

رصدت «بوابة الأهرام» أسعار الخضر والفاكهة خلال تعاملات اليوم، في سوق العبور للجملة، ويضاف إلى السعر المعلن 5-7 جنيهات في أسواق التجزئة.



سعر الخضراوات اليوم

الطماطم بين 2 جنيه و4 جنيهات.



البطاطس بين 3.50 جنيه و5.50 جنيه.

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البصل بين 2 جنيه و4 جنيهات.الكوسة بين 4 جنيهات و6 جنيهات.الفاصوليا بين 10 جنيهات و18 جنيها.الباذنجان البلدي بين 1.75 جنيه و3.75 جنيه.سعر الخضار في السوق اليومالفلفل الرومي البلدي بين 3 جنيهات و6 جنيهات.الفلفل الحامي البلدي بين 3 جنيهات و6 جنيهات.الملوخية بين 2.50 جنيه و3.50 جنيه.الخيار البلدي بين 3 جنيهات و5 جنيهات.سعر الفاكهة اليومويضاف 3-5 جنيهات للسعر المعلنالكانتلوب بين 4 و7 جنيهات.البطيخ 20 و50 جنيهًا.مانجو زبدية 9 و10 جنيهات.العنب البناتي الأصفر بين 5.5 و8 جنيهات.العنب البناتي الأحمر بين 5.5 و8 جنيهات.تفاح مصري بين 5 و10 جنيهات.