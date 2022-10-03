أسعار الخضار والفواكه فى مصر اليوم اليوم ..

أسعار الخضار والفواكه
رصدت «بوابة الأهرام» أسعار الخضر والفاكهة خلال تعاملات اليوم، في سوق العبور للجملة، ويضاف إلى السعر المعلن 5-7 جنيهات في أسواق التجزئة.
سعر الخضراوات اليوم
الطماطم بين 2 جنيه و4 جنيهات.
البطاطس بين 3.50 جنيه و5.50 جنيه.
البصل بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الكوسة بين 4 جنيهات و6 جنيهات.
الفاصوليا بين 10 جنيهات و18 جنيها.
الباذنجان البلدي بين 1.75 جنيه و3.75 جنيه.
سعر الخضار في السوق اليوم
الفلفل الرومي البلدي بين 3 جنيهات و6 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين 3 جنيهات و6 جنيهات.
الملوخية بين 2.50 جنيه و3.50 جنيه.
الخيار البلدي بين 3 جنيهات و5 جنيهات.
سعر الفاكهة اليوم
ويضاف 3-5 جنيهات للسعر المعلن
الكانتلوب بين 4 و7 جنيهات.
البطيخ 20 و50 جنيهًا.
مانجو زبدية 9 و10 جنيهات.
العنب البناتي الأصفر بين 5.5 و8 جنيهات.
العنب البناتي الأحمر بين 5.5 و8 جنيهات.
تفاح مصري بين 5 و10 جنيهات.
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