سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين بعد الانخفاض المفاجئ



سعر الذهب سعر الذهب

استقر سعر الذهب اليوم الإثنين، عقب انخفاضه المفاجىء يوم السبت والأحد الماضيين 5 مرات متتالية ليحقق تراجع بمقدار 12 جنيها في جرام الذهب عيار 21.



أسعار الذهب اليوم الإثنين في مصر

سجلت أسعار الذهب اليوم الإثنين في مصر لعيار 24 حوالي 1263 جنيهًا، وبلغ الذهب عيار 21 إلي 1105 جنيهات، واستقر عيار 18 عند 947 جنيهًا، و تداول سعر عيار 14 عند 737 جنيهًا.



سعر الجنيه الذهب في مصر

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في محلات الصاغة، حوالي 8840 جنيهًا، وهذا السعر غير شامل مصنعية أو ضريبة أو دمغة.

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سعر الذهب اليوم في الدول العربيةاستقر سعر الذهب اليوم الإثنين 3 أكتوبر 2022 في الدول العربية وجاءت الأسعار كالتالي:-سعر الذهب اليوم في السعوديةبلغ سعر الذهب اليوم في السعودية لعيار 24 نحو 200.26 ريال، وبلغ سعر الذهب عيار 22 حوالي 183.57 ريال.ووصل سعر الذهب عيار 21 عند 175.23 ريال، تداول سعر الذهب عيار 18 إلى 150.19 ريال، واستقر عيار 14 عند 116.82 ريال.سعر الذهب اليوم في الكويتحقق سعر الذهب اليوم في الكويت لعيار 24 نحو 16.55 دينار، واستقر الذهب عيار 22 نحو 15.17 دينار.وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 14.48 دينار، بينما بلغ سعر عيار 18 نحو 12.41 دينار، أما سعر الذهب عيار 14 استقر عند 9.65 دينار.سعر الذهب اليوم في الإماراتاستقر سعر الذهب اليوم في الإمارات، حيث سجل عيار 24 نحو 195.99 درهم، وبلغ جرام الذهب عيار 22 نحو 179.65 درهم، وتداول عيار 21 عند 171.49 درهم.وحقق سعر جرام الذهب عيار 18 حوالي 146.99 درهم، بينما سجل الذهب عيار 14 نحو 114.33 درهم.