التنمية المحلية: اهتمام رئاسي بتطوير ودعم صناعة وإنتاج التمور بالوادي الجديد



وزير التنمية المحلية هشام آمنة وزير التنمية المحلية هشام آمنة

أكد وزير التنمية المحلية هشام آمنة، الاهتمام والدعم الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير صناعة وإنتاج التمور في الوادي الجديد والتي تعد أكبر المحافظات المصرية في إنتاج التمور بكميات وجودة مرتفعة بما يسهم في تعزيز إنتاج مصر من التمور وهو ما أسهم في اعتلاء مصر قمة الدول المنتجة والمصدرة للتمور في العالم.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير في افتتاح الملتقى التسويقي المصري الثاني للتمور ب الوادي الجديد و الذي يقام خلال الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر الجاري بالتزامن مع احتفالات المحافظة بالعيد القومي الـ63 بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والسيد القصير وزير الزراعة والدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، وذلك بمشاركة خالد شعيب محافظ مطروح ولفيف من المحافظين السابقين وسفيري موريتانيا والسنغال و بحضور القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى توجيهات القيادة السياسية بدعم زراعة النخيل وصناعة التمور والاستفادة من إمكانيات الوادي الجديد خاصة الزراعية ، مؤكداً أن الوادي الجديد تعد من محافظات مصر الواعدة للاستثمار في مجالات الاستثمار الزراعي والصناعي وتوافر الموارد الطبيعية.

وأعرب آمنة عن سعادته بالتواجد على أرض محافظة الوادي الجديد ومشاركته في الملتقي المصري الثاني لتسويق التمور.

وأكد الاهتمام الذي توليه الدولة بتعظيم عائد إنتاج التمور وتطوير تلك الصناعة والاستفادة من كل الأنواع والكميات المنتجة وتنوع مخرجاتها، بالإضافة إلى تحسين سلالات النخيل والحفاظ على المتميز منها، وكذا استغلال هذا الملتقى في الترويج السياحى للمحافظة لتحتل مكانتها العالمية بما يعود بالنفع على مواطني الوادي الجديد وتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة.

وأشار إلى الدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية والحكومة لمحافظة الوادي الجديد ، والتي تعد أكبر محافظات مصر من حيث المساحة ، وتحمل فرصا واعدة للتنمية والاستثمار لكل أبناء مصر من مختلف المحافظات، مضيفاً "وربما تكون مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة نموذجا لطبيعة اهتمام الدولة بمواطني وشعب الوادي الجديد".

وأضاف الوزير أن مبادرة حياة كريمة تستهدف في مرحلتها الجارية مركز الفرافرة والذي يضم 6 وحدات محلية قروية باجمالي 28 قرية، ويستفيد من تدخلات المبادرة الرئاسية أكثر من 41 ألف مواطن من أهالي الوادي الجديد، ومن المخطط أن تستهدف المرحلة الثانية للمبادرة مركزي باريس والخارجة بإجمالي 32 قرية، مضيفاً أنه في إطار المرحلة الأولى للمبادرة يجري تنفيذ 430 مشروعا بمركز الفرافرة تم نهو 106 مشروعات منها، ومن المتوقع نهو باقي المشروعات تباعا قبل 30 ديسمبر 2022 وسيتم إنشاء 6 مجمعات حكومية بمركز الفرافرة تم نهوها جميعا، وسيتم إنشاء 17 مجمعا حكوميا جديدا في إطار المرحلة الثانية بمركزي الخارجة وباريس.

وهنأ هشام آمنة مواطني ومحافظ وقيادات الوادي الجديد بمناسبة موسم جني التمور وبكل ما يتم على أرض المحافظة من إنجازات، مؤكداً استمرار دعم وزارة التنمية المحلية ومساندتها لكافة الجهود التي تبذلها المحافظة وأجهزتها المحلية في هذا الصدد.

وفي السياق ذاته شارك وزير التنمية المحلية مع وزيري التضامن الاجتماعي والزراعة في افتتاح مركز التنمية المستدامة لموارد الوادي الجديد التابع لمركز بحوث الصحراء، خلال زيارتهم لافتتاح الملتقى التسويقي المصري الثاني للتمور.

وأكد وزير الزراعة أهمية المركز الذي تم إنشاؤه على مساحة 20 فداال بتكلفة 25 مليون جنيه ويضم أول بنك للبذور ومعمل لطفيل التريكوجراما و وحدات بحثية تطبيقية للميكنة الزراعية ودراسات التربة ومعامل الأنسجة وتحسين السلالات وإدخال محاصيل زراعية جديدة بالاعتماد على نظم الري الحديث لاستغلال المساحات الشاسعة من الأراضي الزراعية الصالحة للزراعة بالمحافظة.

كما قام الوزراء بتفقد المعامل المختلفة ومشروع الصوب الزراعية لإنتاج الخضروات وأعلاف البونيكام ومعرض الميكنة الزراعية لمعدات تدوير المخلفات الزراعية، وقام القصير والزملوط و هشام آمنة بتسليم شتلات طماطم وبونيكام كمشروعات زراعية لعدد 20 مزارعا ومشروعات إنتاج داجني وحيواني وأعلاف لـ 25 سيدة بالقرى كمشروعات صغيرة للمساهمة في زيادة دخل الأسرة.

وأوضح محافظ الةادي الجديد أنه تم الاتفاق مع عدد من الجمعيات الأهلية لإقامة مشروعات مماثلة للمرأة المعيلة بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء لتوفير فرص عمل تعزز من توفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجًا.

كما تفقد هشام آمنة والدكتورة نيفين القباج والسيد القصير بتفقد واحة الحرير ومركز حسن حلمي لذوي الاحتياجات الخاصة.