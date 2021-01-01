شركة تحول شاحنة عسكرية إلى منزل فاخر..تتسع لأسرة مكونة من 4 أفراد..

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حولت إحدى الشركات شاحنة عسكرية قديمة، إلى بيت يمكن الإقامة به لعدة أيام، واستقر موقعها في مزرعة بوادي واي في جنوب جزيرة ويلز.



تتسع الشاحنة لما يصل إلى أربعة أشخاص، مع سرير بطابقين بالإضافة إلى لحاف مموه وسرير أريكة يمكن أن يتسع ليكون حجمه كبير، بحسب ما جاء في تقرير موقع «The sun».



يوجد بالداخل أيضًا مطبخ صغير ومنطقة جلوس وتلفزيون بالإضافة إلى حمام مع مرحاض ودش مجهزين بالكامل، كما يوجد خارج الشاحنة، تراس خاص مغطى، يحتوي على حوض استحمام ساخن خاص به يعمل عن طريق إشعال الحطب، يمكن الاستمتاع به حتى لو كانت السماء تمطر.

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وبحسب التقرير، يمكن للعائلات تخزين دراجاتهم هناك أيضًا، إذا كانوا يرغبون في الانطلاق نحو المغامرات في الغابات القريبة، ولكن قد تكون الشاحنة ليست الخيار الأمثل إذا كان الشخص لا يحب الحيوانات، إذ يوجد ماعز في مكان قريب من الشاحنة.«أحب الأطفال اللعب في الكابينة والتحدث إلى الماعز اللطيفة»، كان ذلك رأي إحدى الأسر التي قضت ليلة في الشاحنة، بينما قالت أخرى «كان حوض الاستحمام الساخن رائعًا أيضًا، والمنطقة الخارجية لطيفة للاسترخاء»، وأشار أسرة ثالثة أن «الأطفال أحبوا الجلوس في الداخل للعب والتقاط الصور، وسرعان ما أصبحوا أصدقاء يداعبون الماعز ويطعمونها».