لتجنب هذه العادة قضم الأظافر.. الأسباب والنصائح



قضم الأظافر قضم الأظافر

معظم الناس لديهم عادة قضم أظافرهم. غالبًا ما يفعلون ذلك في المواقف العصيبة أو عندما يكونون قلقين أو متوترين. وغالبًا ما تتطور تلك العادة لدى العديد من الأطفال والمراهقين ويمكن أن تستمر في بعض الأحيان حتى سن الرشد. إلى جانب التوتر والقلق والعصبية، هناك بعض الأسباب الأخرى التي تجعل الناس يمارسونها وفقًا لـnews18



التركيز



في مواقف معينة، يكون قضم الأظافر مجرد لحظة شاردة الذهن وليس اختيارًا متعمدًا عندما يحاولون بشدة التركيز على شيء ما.

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نفاد الصبر أو الإحباط أو المللبمجرد أن يلتقط الناس عادة قضم أظافرهم، من الصعب التوقف عن ذلك. يصبح سلوكًا منتظمًا لهم. على سبيل المثال، عندما يكونون محبطين، في انتظار شخص ما، وما إلى ذلك ، فإنهم يقضمون أظافرهم لإبقاء أنفسهم مشغولين.مشاكل عاطفية أو نفسيةفي بعض الأحيان، يكون قضم الأظافر، بالنسبة لبعض الناس، أكثر من مجرد عادة. يمكن أن يرتبط أيضًا بالعديد من حالات الصحة العقلية مثل الاكتئاب أو متلازمة توريت أو اضطراب قلق الانفصال.هل يجب أن تكون قلقا من تلك العادة؟على الرغم من أن التدخل الطبي غير ضروري في حالة قضم الأظافر الخفيف، إلا أنه إذا كنت تعاني من المشكلات المذكورة أدناه، فيجب عليك استشارة الطبيب.عدوى الجلد أو الأظافرنام الأظافرتلون الأظافرأظافر لولبيةنزيف حول الأظافرانفصال الأظافر عن الجلد المحيطترقق أو سماكة الأظافرالأظافر التي توقفت عن النموتورم أو ألم حول الأظافر.إذا كنت تبحثين عن طرق لتجنب قضم أظافرك ، فاتبع الخطوات التالية:ابحث عن بديل لقضم الأظافر. متى وجدت نفسك في هذا الموقف، ابدأ باللعب بكرة التوتر أو أي شيء آخر تعتقد أنه سيكون مفيدًا.حدد ما يحفزك. من خلال القيام بذلك، ستكون قادرًا على وضع خطة لمنعه.إذا لاحظت أن طفلك يمارس هذه العادة باستمرار من الضروري تنبيهه من حين إلى آخر حتى لا يعتاد عليها في الكبر.