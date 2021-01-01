تعرف على أسباب ارتفاع صوت الطفل بالصراخ.. «اعرفي إزاي تتعاملي معاه لتعديل سلوكه»

أحيانا يكون سلوك الطفل يحتوي على الصوت المرتفع أو الصراخ، بدون معرفة السبب وراء ذلك، ما يسبب مشكلة للأسرة لعدم القدرة على التعامل معه والسيطرة عليه، وهو ما تشرحه المدربة التربوية والخبيرة النفسية في السطور التالية.
شرحت هايدي المصري المدربة التربوية والخبيرة النفسية عبر «هن»، أن إذا كان الطفل صوته مرتفعا ويصرخ قبل الحديث معه طوال الوقت، يجب أن تلاحظ الأسرة أنفسهم وأجواء المنزل أي «البيئة» التي يعيش فيها والمحاولة من تغيير السبب وراء هذا السلوك.
أسباب الصوت المرتفع للطفل والصراخ طوال الوقت
- يجب ملاحظة هل الأسرة تعمل على الصراخ عليه دائما خلال الحديث معه، بجسب وصف المدربة التربوية.
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