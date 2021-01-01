يأكل أمريكي محارا فيعثر بداخلها على لؤلؤة بـ4000 دولار

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فوجئ رجل أميركي من ولاية بنسلفانيا يقضي عطلته مع عائلته في منتجع شاطئ ديلاوير، عندما عثر على لؤلؤة أرجوانية نادرة استقرت داخل أحد قطع المحار الذي كان يأكله، وتبلغ قيمتها 4000 دولار.



كان سكوت أوفرلاند يتناول الطعام في مطعم "سالت إير"، بولاية ديل، وكان على وشك الانتهاء من وجبته عندما عثر على اللؤلؤة الثمين، وفق سكاي نيوز عربية.



فيما نقلت قناة "فوكس فايف نيوز"، عن سكوت قوله "بينما كنت أمضغ المحار، شعرت بشيء قاس ومقرمش".

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وأضاف: "في البداية، اعتقدت أنها قطعة حلوى"، لونها لامع، شبه الأرجواني".