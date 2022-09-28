ظهور نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية 2022

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نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية 2022 ظهرت منذ ساعات عبر موقع التنسيق الإلكتروني على بوابة مصر الرقمية، وكتب موقع التنسيق أن نتيجة تقليل الاغتراب متاحة الآن.



يتيح موقع التنسيق الإلكتروني بوابة الحكومة المصرية، الآن نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية عبر الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي، لطلاب الدبلومات الفنية، للعام الدراسي الجديد 2022/2023.



ويمكن لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية معرفة نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية، ويمكن للطلاب الحصول على النتيجة الآن من هنا https://tansik.digital.gov.eg/application/

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للحصول على نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية يجب على الطالب:1/ تسجيل الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني بوابة الحكومة المصرية ، سيتم تفعيله فور ظهور نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية.2/ الضغط على أيقونة نتيجة تقليل الاغتراب 2022 للدبلومات الفنية.3/ إدخال الرقم السري ورقم الجلوس الخاصين بالطالب.4/ ستظهر أمامك نتيجة الطلب المقدم بتقليل الاغتراب.5/ اضغط على طباعة بطاقة الترشيح لاستكمال أوراق التقديم في الكلية.نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2022ويكون تقليل الاغتراب والتحويل للدبلومات الفنية يكون عن طريق موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت، حيث التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع والنسبة المقررة من المجلس الأعلي للجامعات، أما التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها وفي حدود النسبة المقررة.نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية 2022فتحت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي موقع التنسيق الالكتروني لتقليل الاغتراب (التحويلات) اعتبارًا من الأربعاء الماضي الموافق 28/9/2022 حتى أمس الأول الجمعة الموافق 30/9/2022، لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2022 ، كما أعلنت نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022، وتقدم إجمالي عدد (258028) طالبًا وطالبة علي موقع التنسيق الإلكتروني من الشهادات الفنية نظام (3- 5 سنوات) والمعاهد المتوسطة نظام السنتين بعد الثانوية.وبلغ عدد الطلاب المرشحين (255093) طالبًا وطالبة وذلك طبقًا لترتيب رغباتهم ومجموع درجاتهم وفي حدود الأعداد المُقررة لكل شهادة وفي ضوء قرارات المجلس الأعلى للجامعات الصادرة في هذا الشأن و استنفذ عدد (2935) طالبًا وطالبة لتضمينهم رغبات لا تتناسب مع مجموعهم والحد الأدنى المعلن، وسوف يتم فتح موقع التنسيق الالكتروني لهؤلاء الطلاب لتسجيل رغباتهم.الأوراق المطلوبة للتقديم بالكليات لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2022نقدم لجميع طلاب الدبلومات الفنية الأوراق المطلوبة للتقديم بالجامعات لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية :- أصل شهادة المؤهل + 5 صور منها- أصل شهادة الميلاد + 5 صور منها- عدد 2 صورة لبطاقة الترشيح- نموذج 2 جند + 6 جند أو 7 جند (للذكور فقط)- عدد 8 صور شخصية مقاس 6×4- عدد 2 صور بطاقة شخصية لولى الأمر- عدد 5 صور بطاقة شخصية للطالب- تقديم قيمة المصروفات الدراسية للسنة الدراسية الأولى.