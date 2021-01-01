أسوأ من التدخين .. "عوامل جديدة" تسرع من الشيخوخة

تلعب عوامل عدة، مثل التاريخ الطبي والوراثة ونمط الحياة ما يحدث لعقل وجسم الإنسان مع تقدمه في العمر، لكن دراسة جديدة وجدت "عاملا جديدا" يؤثر على الشيخوخة.
وذكر موقع "ميديكال نيوز توداي" أن دراسة جديدة أجراها باحثون من هونغ كونغ، خلصت إلى أن الصحة العقلية، شأنها شأن الصحة البدنية، تؤثر على الشيخوخة.
وتوصلت الدراسة، التي أجراها باحثون من شركة "Deep Longevity"، إلى أن المشاكل النفسية تؤدي إلى تخفيض أمد حياة الإنسان، أكثر مما يفعله التدخين.
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