مواعيد امتحان اللغة العربية والفرنسية في بنات عين شمس

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قالت الدكورة أميرة سويف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس أنه سيعقد امتحان اللغة العربية للطالبات المستجدات بالمرحلة الثالثة والمتخلفات عن الامتحان من المرحلة السابقة يوم الثلاثاء 4 أكتوبر بمدرج 7.



وأكدت الدكتورة أميرة يوسف في تصريحات لـ صدي البلد أن امتحان اللغة الفرنسية سيكون يوم الأربعاء 5 أكتوبر وسوف يتم تحديد موعد امتحان اللغة الانجليزية للمرحلة الثالثة لاحقا .



وأكد الدكتورة أميرة يوسف أن الكلية قامت بالعديد من الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد

بإعلان الجداول لكل الفرق والشعب الدراسية ، وتجهيز قاعات الدراسة والبحث والمعامل

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وأضافت أن الاستعدادات شملت قطاعات رعاية الشباب ولجانها المختلفة وشئون الطلاب بالكلية لاستقبال الطالبات وتقديم كل سبل الرعاية والدعم لهن في سهوله ويسر.وشملت الاستعدادات التأكيد على سلامة وجاهزية المصاعد وبوابات دخول وخروج الطالبات، و تستعد الكلية لعقد بعض اللقاءات مع الطلاب الجدد والقدامي، وتنظيم بعض الأنشطة الفنيه والثقافيه والرياضيه ونشاط الجواله ، أضافه إلي تنظيم ندوة كبيرة عن انتصارات أكتوبر وأبطالها، وأبطال عملية ايلات وكيفية الاستفادة من روح أكتوبر في بناء الجمهورية الجديدة .تقام الندوة يوم الثلاثاء 11 أكتوبر الساعه 12 ظهرا بالكلية برعاية الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل نائب رئيس الجامعه لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئه وتشرف علي تنظيم هذه الندوة الدكتوره هبة بركات وكيل الكليه لشئون خدمة المجتمع والبيئة كما يحضرها ايضا وكلاء الكليه، ا.د. مي حلمي وكيل الكليه لشئون التعليم والطلاب وا.د. حنان الشاعر وكيل الكليه لشئون الدراسات العليا والبحوث وعدد من الاساتذه واعضاء هيئه التدريس وعدد كبير من طالبات الكلية