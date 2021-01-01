فلامبو البوروندي يوافق علي لعب مباراتي الزمالك في مصر



فلامبو البوروندي فلامبو البوروندي



كشف جوني نيونسابا نائب رئيس نادي فلامبو البوروندي عن موافقة ناديه على لعب مباراتي الزمالك في مصر.



وقال جوني نيونسابا لـ FilGoal.com: "اتفقنا مع الزمالك على لعب مباراتي الذهاب والإياب في مصر".



وأضاف "وصلنا عرض جيد للإقامة في القاهرة لذلك وافقنا".

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وتقام مباراة الذهاب يوم 9 أكتوبر على أن يلعب لقاء العودة في اليوم الخامس عشر من نفس الشهر.ويرغب الزمالك في إقامة مباراة الإياب على ملعب برج العرب بدلا من استاد القاهرة بسبب الإصلاحات التي تُجرى في الأخير، بحسب ما علمه FilGoal.com.في وقت سابق.وتأهل الزمالك إلى دور الـ 32 بالفوز على إليكت التشادي في الدور التمهيدي 4-0 بمجموع المباراتين.وفاز الزمالك ذهابا بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب أحمدو أهيدجو في الكاميرون.وكرر الأبيض فوزه إيابا في استاد القاهرة بنفس النتيجة.