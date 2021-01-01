اكتشف أعراض الحزام الناري وأفضل طرق علاجه



الحزام الناري الحزام الناري





يعد الحزام الناري من الأمراض التى تسبب آلاما شديدة في الجلد، وللأسف هو من الأمراض التى يجهلها الكثير من الأشخاص.



أعراض الحزام الناري

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ووفقا لما ذكره موقع “ mayoclinic” تظهر أعراض الحزام الناري عادة فى جزء صغير في جانب واحد من جسدك فقط، والمؤشرات الأولى ، هى:• الألم أو الإحساس بالحرقة أو الخدر أو النخز• الحساسية تجاه لمس المنطقة المصابة بـ الحزام الناري• طفح جلدي ا?حمر يظهر بعد بضعة ا?يام من بدء الا?لم• بثور ممتلئة بالسوائل تنفتح وتتكون فوقها قشرة• الحكةأعراض الحزام الناري النادرةوهناك مجموعة غير شائعة يشعر بها بعض الأشخاص المصابين بمرض الحزام الناري بما يلي:• الحمى• الصداع• حساسية تجاه الضوء• إرهاقالألم عادةً هو أول عَرَض لـ الحزام الناري وقد يكون الا?لم لدى بعض الأشخاص شديدًا وبناءً على موضع الا?لم، قد تُشخّص الحالة عن طريق الخطأ على ا?نها أعراض مرتبطة بمشاكل في القلب ا?و الرئتين ا?و الكليتين ويشعر بعض الأشخاص با?لم الهربس النطاقي من دون أن يصيبهم ا?ي طفح جلدي مطلقًا.ويظهر الطفح الجلدي الناتج عن الهربس النطاقي والمعروف بـ الحزام الناري في الا?غلب على هيئة شريط من البثور يحيط بالجانب الأيسر أو الأيمن من جذع الجسم كما قد يظهر طفح الهربس النطاقي الجلدي في بعض الا?حيان حول ا?حدى العينين ا?و على جانب واحد من الرقبة ا?و الوجه.الصداعالصداععلاج الحزام الناريلا يوجد علاج شافٍ حتى الآن لمرض الحزام الناري، لكن العلاج الفوري بمضادات الفيروسات التي يصفها الطبيب يمكن ا?ن يزيد سرعة التعافي ويقلل خطر حدوث مضاعفات وتتضمَّن تلك الأدوية:• ا?سيكلوفير (زوفيراكس)• فامسيكلوفير• فالاسيكلوفير (فالتريكس)علاج الحالات الشديدةيمكن ا?ن يو?دي مرض الحزام الناري ا?لى ا?لم حاد، ولذلك يمكن ا?ن يصف الطبيب ما يلي:• لصقة كابسايسين الموضعية (Qutenza)• مضادات التشنج مثل الغابابينتين (Neurontin)• مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات مثل عقار الأميتريبتيلين• عوامل التخدير مثل الليدوكايين والذي يتوفر على شكل كريم ا?و جِل ا?و رذاذ ا?و لصيقة جلدية• الا?دوية المحتوية على مواد مخدرة، مثل الكودين• حقنة تحتوي على الكورتيكوستيرويدات وا?دوية تخدير موضعييستمر الهربس النطاقي عمومًا من أسبوعين إلى سته أسابيع. ويُصاب معظم الأشخاص بالهربس النطاقي مرة واحدة فقط، ولكن يمكن تكرار الا?صابة به مرتين ا?و ا?كثر.