شاهد .. لحظة تدمير طائرة روسية وتحويلها لكرة لهب ضخمة

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صورة الخبر: تدمير طائرة روسية
تدمير طائرة روسية

أظهرت لقطات دراماتيكية اللحظة التي قامت فيها القوات الأوكرانية بتفجير طائرة هليكوبتر روسية وتحويلها إلي كرة لهب.

ويظهر المقطع الذي شاركته فرقة العمل التابعة للقوات المشتركة في أوكرانيا، المروحية التي تم إسقاطها، وفقا لما ذكرته صحيفة “أوكرانيا برافدا”.

تم تدمير طائرتين من طراز Ka-52 بالإضافة إلى 3 طائرات بدون طيار من طراز Orlan-10 وطائرة بدون طيار من طراز كاميكازي في الساعات ال 24 الماضية.

وتظهر اللقطات المروحية وهي تتعقب في شرق أوكرانيا قبل أن تنفجر وتصطدم بالأرض وتنفجر في كرة من اللهب.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه أوكرانيا ضرباتها المضادة السريعة، واستعادة المدن الرئيسية التي كانت تسيطر عليها قوات بوتين سابقا.

وبعد تطويقها من قبل القوات الأوكرانية الشرسة، سحبت روسيا جنودها المكافحين من مدينة ليمان الشرقية قبل ساعات فقط.

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وفي مقطع فيديو نشره رئيس أركان الرئيس الأوكراني، شوهد جنديان أوكرانيان مبتسمان وهما يسجلان العلم الوطني الأصفر والأزرق على لافتة الترحيب عند مدخل المدينة.
https://twitter.com/i/status/1576313385343279104

المصدر: elbalad

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