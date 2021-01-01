لرفضه التجنيد .. مغني روسي ينهي حياته بعد تسجيل فيديو

أنهى مغني راب روسي حياته عقب تسجيل مقطع فيديو أعلن من خلاله رفضه التجنيد في الجيش الروسي للاستعداد للحرب في أوكرانيا .
ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل"، فإن أحد مشاهير الراب في روسيا أقدم على إنهاء حياته و ذلك بسبب عدم رغبته في الذهاب للتجنيد في الجيش الروسي لأنه لا يرغب أيضا الذهاب للقتال في أوكرانيا، فهو يرفض الحرب منذ بدايتها ولم يكن يرغب أن يكن جزءا منها .
و بحسب ما قال الشاب في الفيديو" إذا كنتم تشاهدون هذا المقطع الآن، فأنا على الأغلب سأكون ميتا،".
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