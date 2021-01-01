لرفضه التجنيد .. مغني روسي ينهي حياته بعد تسجيل فيديو

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صورة الخبر: مغني راب روسي
مغني راب روسي


أنهى مغني راب روسي حياته عقب تسجيل مقطع فيديو أعلن من خلاله رفضه التجنيد في الجيش الروسي للاستعداد للحرب في أوكرانيا .

ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل"، فإن أحد مشاهير الراب في روسيا أقدم على إنهاء حياته و ذلك بسبب عدم رغبته في الذهاب للتجنيد في الجيش الروسي لأنه لا يرغب أيضا الذهاب للقتال في أوكرانيا، فهو يرفض الحرب منذ بدايتها ولم يكن يرغب أن يكن جزءا منها .

و بحسب ما قال الشاب في الفيديو" إذا كنتم تشاهدون هذا المقطع الآن، فأنا على الأغلب سأكون ميتا،".

و أضاف أيضا " لم أستطع تحمل عبئ الذهاب للحرب فأنا لا أرغب أن أكون جزءا من ذلك الصراع " ، و ذلك حسب ما ورد في صحيفة " ديلي ميل".

وسجل الشاب الروسي "إيفان فيتاليفيتش بيتونين" البالغ من العمر 27 عاما، مقطع الفيديو و من بعدها إختفى تماما و قام متابعيه بالبحث عنه، و لكنه بالفعل كان قد أنهى حياته حتى لا تعثر عليه القوات الروسية و تجبره على التجنيد و إرساله للحرب .

جدير بالذكر أن الرئيس الروسي فلادمير بوتن أعلن عن تعبئة جزئية لـ300 ألف جندي في روسيا لإرسالهم للحرب في أوكرانيا، و حاول ذلك الشاب إظهار إعتراضه على قرار الرئيس بوتن بتلك الطريقة .

المصدر: صحيفة "ديلي ميل"

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