طريقة عمل بوريك لأطفالك في اللانش بوكس



طريقة عمل بوريك طريقة عمل بوريك





إذا كنتي تحاولين تقديم أكلات مختلفة لطفلك بالمدرسة، يمكنك أن تتعرفي علي طريقة عمل عجينة بورك هش ومقرمش بكوبين دقيق فقط.



المكوّنات

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للعجينة:2 كوب دقيق ابيض1 كوب ماء0.5 ملعقه اكل زيتملح حسب الرغبهنصف ملعقه صغيرة سكر لتعطي لون ذهبي للعجينهملعقه نشأ لتجعلها مقرمشةالخطوات:نضع الماء مع السكر والزيت والملح على النارعند غليان الماء نرفعه من النار ونضع الطحين والنشأنخلط المكونات بالملعقةبعد أن تبرد العجينة تعجن باليد وتقسم لدوائر صغيرةنتركها لترتاح قليلا ثم نفردها وندهنها بالزيت ونضع الحشوة حسب الرغبة ( لحم مفروم بالبصل او أى نوع جبن او دجاج او خضار )تقلى فى زيت غزير ثم تصفى على مناديل مطبخ وتقدم.