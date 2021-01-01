فيديو .. لسور مدرسة المعتمدية المنهار



سور مدرسة المعتمدية المنهار سور مدرسة المعتمدية المنهار





شهدت مدرسة المعتمدية الاعدادية بنات التابعة لإدارة كرداسة التعليمية، صباح اليوم ، انهيار سور سلم الدور الأرضي، وسقوط العديد من الاصابات بين طالبات المدرسة.



وأكد مصدر بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن الانهيار حدث بطرابزين سلم الدور الأرضى فى مدرسة المعتمدية بكرداسة في الجيزة وليس انهيار سور المدرسة ولا يوجد وفيات أو اصابات خطيرة.

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وأوضح المصدر أن انهيار سور السلم حدث نتيجة تدافع أولياء الأمور والطلاب للحاق بديسكات الصفوف الأولى داخل الفصول مما تسبب في سقوط سور السلم وإصابة عدد من الطالبات وأولياء الأمور.بعد انهيار سور المدرسة .. منع دخول أولياء الأموروأضاف المصدر أن إدارة المدرسة عملت على منع دخول أولياء الأمور إلى المدرسة بعد انهيار سور السلم لكنها لم تتمكن من شدة زحام أولياء الأمور الذين اقتحموا الأبواب .وتوجه أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة الجيزة إلى مكان الواقعة وقيادات التعليم بالمديرية والوزارة، لمتابعة موقع سقوط سور المدرسة، والحالة الصحية للطالبات المصابين.شهدت مدرسة المعتمدية الإعدادية بنات التابعة لإدارة كرداسة التعليمية، صباح اليوم ، انهيار سور سلم الدور الأرضي، وأدي إلى سقوط العديد من الاصابات بين طالبات المدرسة.وأكد مصدر بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن الانهيار حدث في طرابزين سلم الدور الأرضى فى مدرسة المعتمدية بكرداسة بالجيزة وليس انهيار سور المدرسة ولا يوجد وفيات أو إصابات خطيرة.وأوضح المصدر أن انهيار سور السلم حدث نتيجة تدافع أولياء الأمور والطلاب للحاق بديسكات الصفوف الأولى داخل الفصول مما تسبب في سقوط سور السلم وإصابة عدد من الطالبات وأولياء الأمور.وأضاف المصدر أن إدارة المدرسة عملت على منع دخول أولياء الأمور إلى المدرسة لكنها لم تتمكن من شدة زحام أولياء الأمور الذين اقتحموا الأبواب .youtubeانتشر على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك خبر سقوط جزء من سور سلم مدرسة المعتمدية الإعدادية بناتوزير التربية والتعليم يتابع الواقعةوقد تابع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واقعة تدافع عدد من طالبا مدرسة المعتمدية الابتدائية بنات بإدارة كرداسة التعليمية بمحافظة الجيزة، الذي أسفر عن إصابة 7 طالبات وتم نقلهم لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.وكلف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة بمتابعة الأمر وتوفير كافة احتياجات الطلاب المصابين.وشدد وزير التربية والتعليم على ضرورة محاسبة المسؤولين.وتبين من المعاينة حدوث تدافع بين الطالبات علي سلم المدرسة مما أدى إلى سقوط جزء من سور السلم على الطلاب.تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من مسئولي مدرسة المعتمدية الإعدادية بنات في مدينة كرداسة بالجيزة بانهيار سور خرساني على طالبات المدرسة في أول يوم دراسي، وفور إخطار اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بسرعة انتقال قوات الأمن لفحص البلاغ.وتبين من الفحص الأول، أن سور سلم انهار جزء منه ما أدى لإصابة عدد من الطالبات إصابات طفيفة، وتجري قوات الأمن إجراء التحريات اللازمة لبيان ملابسات الواقعة وبيان مدى وجود حالات إصابات أخرى من عدمه.وفرضت قوات الأمن، كردونا أمنيا حول المدرسة بعد انتشار أنباء انهيار السور بين أولياء الأمور الذين تجمعوا حول المدرسة للاطمئنان على بناتهم.