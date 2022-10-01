مشاهد جديدة لأحداث شغب مباراة إندونيسيا.. الملعب تحول لمقبرة

آخر الأخباراخبار الرياضة › مشاهد جديدة لأحداث شغب مباراة إندونيسيا.. الملعب تحول لمقبرة

صورة الخبر: شغب مباراة إندونيسيا
شغب مباراة إندونيسيا



ارتفع عدد قتلى أعمال الشغب في نهاية مباراة كرة قدم إندونيسية إلى 174، ومن المتوقع أن يرتفع العدد، مما يجعلها واحدة من أكثر الأحداث الرياضية دموية في العالم.

اندلعت المشاهد المدمرة بعد خسارة مضيف نادي أريما من مدينة مالانج في جاوة الشرقية أمام بيرسيبايا سورابايا بنتيجة 3-2.

خسائر بالأرواح
أسفرت الخسارة عن قيام المئات من مشجعي أريما، المعروفين باسم "أريمانيا"، بغزو أرض الملعب وإلقاء زجاجات وأشياء أخرى على اللاعبين ومسئولي كرة القدم.

وقال شهود عيان إن الجمهور أغرق ملعب كانجوروهان احتجاجًا، وطالبوا إدارة أريما بشرح سبب انتهاء هذه المباراة بخسارة بعد 23 عامًا من المباريات التي لم تُهزم فيها على أرضها.

ضحايا المباراة
وسط أعمال العنف في الميدان، نزلت شرطة مكافحة الشغب على الفور إلى أرض الملعب وأطلقت الغاز المسيل للدموع في كل من الملعب والمدرجات، بينما تراجع المشجعون.

لقطات مروعة
تُظهر اللقطات المروعة المشجعين وهم يتسلقون الأسوار وهم يحاولون الهروب من الدخان الذي لم يتبدد، وسقط البعض على الأرض وفقد وعيه.
وأشاد الدوري الإنجليزي الممتاز وأندية كرة القدم من جميع أنحاء المملكة المتحدة، بما في ذلك ليدز يونايتد ومانشستر سيتي وأرسنال، بأولئك الذين فقدوا حياتهم الليلة الماضية.

ضحايا المباراة
ويعتبر عدد القتلى بالمبارة الإندونسية، أعلى بالفعل من مباراة جواتيمالا وكوستاريكا في مدينة جواتيمالا، حيث توفي أكثر من 80 شخصًا وأصيب حوالي 100 آخرين.

وقال رئيس شرطة جاوة الشرقية نيكو أفينتا إن أكثر من 300 شخص نقلوا إلى المستشفى متأثرين بجروحهم في أعقاب أعمال الشغب، لكن الكثيرين لقوا حتفهم في طريقهم أو أثناء العلاج.
https://video.dailymail.co.uk/preview/mol/2022/10/01/5552739878783307057/636x382_MP4_5552739878783307057.mp4

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على مشاهد جديدة لأحداث شغب مباراة إندونيسيا.. الملعب تحول لمقبرة

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
82368

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager