ننشر اعترافات سائق السويس صاحب الفيديو الشهير



اعترافات سائق السويس اعترافات سائق السويس





أمر النائب العام بإحالة موظف بإحدى الجامعات ـ 47 سنة ـ إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبته فيما اتُّهِم به من حيازته بقصد التعاطي جواهر مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقيادته سيارة تحت تأثير هذه المخدرات برعونة وعدم احتراز بطريق القاهرة السويس.



نص التحقيقات مع سائق السويس المخمور

س/ هل أنت الذي يظهر بالفيديو المعروض عليك؟

ج/ أيوه

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س/ ما تفاصيل الواقعة المعروضة عليك ؟ج اللي حصل إنه وأنا بجري بعربيتي علي الطريق و بزنق علي عربية الشرطة علشان متعديش و ساعتها مفيش ولا عربية ثانية عدت مني و أنا مكنتش بخبط حد ساعتها ،أنا بس كنت بهوش علشان مطلعش عربية الشرطة قدامي و فجاة فوجئت إن العربيات الملاكي اللي ورايا قاعدين بيوسعوا للعربية اللوري ولقيت العربية اللوري بتحاول إنها تعدي مني علشان يوقفني بس معرفش وكانت محاولة فاشلة منه، فقررت إني أفرمل قدامها فخبطني من ورا وبعدين لما طلع قدامي تاني حاول يزنق عليا علشان يوقفني بس معرفش.س/ وما سبب قيام السيارة اللوري بالاصطدام بك آنذاك ؟ وما علاقتك بقائد السيارة اللوري ؟ج /علشان هو كان عاوز يقطع عليا الطريق وأنا فرملت قدامه علشان أمنعه فخبطني وأنا معرفوش.س/ ما هي تفاصيل و بيانات السيارات اللوري آنفة البيان ؟ج/ أنا معرفش مين اللي كان سايقها و معرفش أرقامها أو أي حاجة عنها.س/ وما سبب قيامك بالانحراف يمينا ويسارا علي قائدي السيارات المارة ؟ج/ أنا مكنتش عاوز حد يعدي مني علشان كانوا كلهم بيحاولوا يوقفوني وأنا مش عاوز أخبط حد والانحراف يمينا ويسارا كان بسبب ملاحقتهم لسيارتي .وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبَل المتهم مما شاهدته من مقاطع مصورة رُصِدَت بمواقع التواصل الاجتماعي سَجَّلت قيادة المتهم سيارته بالطريق العام برعونة وعدم احتراز، مما عرَّض حياة الناس للخطر، وما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي من احتواء المضبوطات المعثور عليها بحوزة المتهم على جواهر مخدرة، وما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي من إيجابية العينات المأخوذة من المتهم، ودلالتها على تعاطيه للجواهر المخدرة المضبوطة بحوزته، فضلًا عما شهد به الشهود.هذا، وقد أمرت النيابة العامة بنسخ صورة من القضية تُخصص عما ارتكبه قائد سيارة نقل من اصطدامه بسيارة المتهم، وعما ارتكبه البعض من التعدي على المتهم عقب استيقافه مما أحدث إصابته.