فيديو : قبل الإطلاق.. إعلان تشويقي من جوجل لهواتفها Google Pixel 7..

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صورة الخبر: Google Pixel 7
Google Pixel 7

مع اقتراب الموعد الرسمي لإطلاق هواتف Google Pixel 7 القادمة من شركة جوجل، قررت الشركة التشويق لهواتفها المميزة عبر مقطع فيديو تشويقي، يضم التصميمات الخاصة بالهواتف الذكية، وألوانها وعدد من الإمكانات التي ستصدر بها.



ويظهر الفيديو التشويقي من شركة جوجل 3 ألوان لهواتف Google Pixel 7 ، وهي الأبيض، والرمادي، والأخضر الفاتح ، ولكن يشاع أن الهواتف القادمة ستضم عدد كبيرا من الألوان قد يصل عددها إلى 7 ألوان، مع شاشة من نوع OLED ، بقياس 6.7 بوصة، وبدقة عرض 1440 × 3120 بكسل، مع دعم معدل تحديث يبلغ 144 هرتز، تعمل مع تقنيات HDR10+، مع شريط كاميرا مصنوع من الألومنيوم.

وستضم السلسلة هاتفي Pixel 7 و Pixel 7 Pro كاميرا خلفية ثلاثية لهاتف Pixel 7 Pro ومزدوجة لهاتف Pixel 7 ، الرئيسية منها ستأتي بدقة 64 ميجابكسل وكاميرا واسعة للغاية بدقة 50 ميجابكسل، ومستشعر ثالث بدقة 12 ميجابكسل.

وستحتوي هواتف جوجل Pixel 7 على بطارية بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تعمل مع خاصتي الشحن السريع والشحن اللاسلكي، وسيأتي الهاتف بسعة تخزين داخلية تبلغ 128 أو 256 أو 512 جيجابايت.



وستعمل هواتف جوجل Pixel 7 بمعالجات من نوع Tensor G2 SoC ، وهي الجيل الثاني من معالجات شرائح Tensor ، التي أطلقتها شركة جوجل للمرة الأولى مع هواتف Pixel 6 العام الماضي، وهي من تصنيع شركة جوجل نفسها.

المصدر: صدى البلد

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