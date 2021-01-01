فيديو : قبل الإطلاق.. إعلان تشويقي من جوجل لهواتفها Google Pixel 7..

مع اقتراب الموعد الرسمي لإطلاق هواتف Google Pixel 7 القادمة من شركة جوجل، قررت الشركة التشويق لهواتفها المميزة عبر مقطع فيديو تشويقي، يضم التصميمات الخاصة بالهواتف الذكية، وألوانها وعدد من الإمكانات التي ستصدر بها.
ويظهر الفيديو التشويقي من شركة جوجل 3 ألوان لهواتف Google Pixel 7 ، وهي الأبيض، والرمادي، والأخضر الفاتح ، ولكن يشاع أن الهواتف القادمة ستضم عدد كبيرا من الألوان قد يصل عددها إلى 7 ألوان، مع شاشة من نوع OLED ، بقياس 6.7 بوصة، وبدقة عرض 1440 × 3120 بكسل، مع دعم معدل تحديث يبلغ 144 هرتز، تعمل مع تقنيات HDR10+، مع شريط كاميرا مصنوع من الألومنيوم.
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