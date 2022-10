مواصفات و سعر Infinix Zero Ultra.. أول هاتف بالعالم يدعم الشحن 180 وات

Infinix Zero Infinix Zero

أطلقت إنفينيكس Infinix، هاتفها الذكي من الجيل الأول بتقنية ThunderCharge، وهو يعد أول هاتف في العالم يأتي مزودا بشحن خارق بقدرة 180 وات، من خلال متجر البيع بالتجزئة عبر الإنترنت، كاشفة أن هاتف Infinix Zero Ultra الجديد، سيأتي كمنافس لهاتف موتورولا Edge 30 Ultra بكاميرا تبلغ دقتها 200 ميجابكسل.



سعر ومواصفات هاتف Infinix Zero Ultra

وبحسب ما ذكره موقع "techkalauz"، يتميز هاتف إنفينيكس المرتقب، أيضا بكاميرا رئيسية بدقة200 ميجابكسل، ومن غير المعروف ما إذا كان الهاتف الذكي الجديد سيستخدم مستشعر سامسونج "ISOCELL HP1"، مثل جهاز موتورولا 30 Ultra، أو مسنشعر من نوع مختلف.



وبالإضافة إلى ذلك، فإن الشحن الخارق بقوة 180 وات، جعل هاتف إنفينيكس "Zero Ultra"، يتصدر مؤشرات محرك البحث، فهو من أبرز مواصفات الهاتف الذي تجعله يتفوق على أي هاتف آخر بالعالم.

قد يعجبك أيضا...

مواصفات النسخة العالمية من Infinix Zero Ultraاحتفظت إنفينيكس بإصدار عالمي من هاتف Infinix Zero Ultra، سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي في 5 أكتوبر الجاري، وسيتميز هذا الطراز المتميز للعلامة التجارية مع شاشة عرض كبيرة، بقياس 6.7 بوصة، تدعم معدل تحديث عال يبلغ 120 هرتز في الثانية، وبدقة 1080 بكسل، وبجودة عرض + FullHD بكسل، تتميز بقارئ بصمات الاصابع مدمج أسفلها.وسيأتي هاتف إنفينيكس Infinix Zero Ultra، باعدادات كاميرا فائقة الدقة تضم ثلاث عدسات هي: الرئيسية بدقة 200 ميجابكسل، متصلة بمستشعر بدقة 108 ميجابكسل، ومستشعر آخر بدقة 20 ميجابكسل، ويمتاز هاتف إنفينيكس الجديد بكاميرا أمامية مميزة بدقة 60 ميجابكسل، لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.ويتمتع Infinix Zero Ultra، بتقنية شاحن خارقة بقدرة 180 وات وفقا لمعيار Thunder Charge، والتي ستقوم بشحن بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعةوسيتم تشغيل هاتف إنفينيكس Infinix Zero Ultra، بواسطة معالج Dimensity 920 والمطور من قبل شركة ميدياتيك بدقة تصنيع 6 نانومتر، والذي يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، ويأتي مقترنا مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، ويعمل بنظام الشغيل أندرويد 12.وتبلغ تكلفة الإصدار الحالي من هاتف Infinix Zero Ultra، حوالي 1000 دولار (أي ما يعادل 19500 جنيه مصري)، للطراز بسعة 8 + 256 جيجابايت، وهو متاحا للبيع عبر متجر AliExpress الالكتروني.