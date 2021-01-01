يظهر هاتف Realme 10 على منصة FCC مع بطارية 5000 مللي أمبير وشحن 33 واط

لقد تم إطلاق هاتف Realme 9 في وقت سابق من هذا العام، والآن تشير التقارير إلى أن الشركة تعمل على خليفته؛ Realme 10. تم رصد الهاتف مؤخرًا في العديد من مواقع الشهادات بما في ذلك مكتب المعايير الهندية (BIS) و IECEE و Indonesia Telecom و NBTC. والآن، حصل Realme 10 على موافقة لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC).
ولقد تم إدراج الهاتف الذكي ببطارية بسعة تبلغ 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 33 واط.
ووفقًا للتقارير السابقة، سيدعم الهاتف شبكة Wi-Fi ثنائية النطاق 2.4 جيجاهرتز و 5 جيجاهرتز إلى جانب اتصال 4G LTE.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!