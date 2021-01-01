يظهر هاتف Realme 10 على منصة FCC مع بطارية 5000 مللي أمبير وشحن 33 واط



Realme 10 Realme 10

لقد تم إطلاق هاتف Realme 9 في وقت سابق من هذا العام، والآن تشير التقارير إلى أن الشركة تعمل على خليفته؛ Realme 10. تم رصد الهاتف مؤخرًا في العديد من مواقع الشهادات بما في ذلك مكتب المعايير الهندية (BIS) و IECEE و Indonesia Telecom و NBTC. والآن، حصل Realme 10 على موافقة لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC).



ولقد تم إدراج الهاتف الذكي ببطارية بسعة تبلغ 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 33 واط.



ووفقًا للتقارير السابقة، سيدعم الهاتف شبكة Wi-Fi ثنائية النطاق 2.4 جيجاهرتز و 5 جيجاهرتز إلى جانب اتصال 4G LTE.

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وعلاوة على ذلك، تم رصد محول الشحن الخاص بالهاتف تحت رقم الطراز VCB3HDUH على موقع ويب FCC، والذي يشير إلى أن Realme 10 سيدعم الشحن السريع بقوة 33 واط.يعمل الهاتف الذكي بواجهة مستخدم Realme UI 3.0 المستندة إلى نظام Android. وتكشف القائمة أيضًا عن تصميم الهاتف الذكي.وكشفت قائمة Geekbench أنه سيتم تشغيل Realme 10 بواسطة معالج MediaTek Helio G99 ومعالج رسومات Mali G57.تشير التفاصيل المتاحة حول الجهاز إلى أنه سيتم إطلاقه كهاتف ذكي من الفئة المتوسطة ??. لا يزال سعر الجهاز غير معروف، لكن يمكننا توقع ان يكلف حوالي 200 دولار.