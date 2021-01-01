توضح تسريبات تصميم هاتف سامسونج المرتقب Galaxy A14

آخر الأخبارأخبار الجوال والموبايل › توضح تسريبات تصميم هاتف سامسونج المرتقب Galaxy A14

صورة الخبر: Galaxy A14
Galaxy A14

تستعد العملاق الكوري لإطلاق إصدار جديد من هواتفها المتوسطة، ولقد رصد هاتف Galaxy A14 بالفعل في صور ثلاثية الأبعاد كشفت عن تصميم الهاتف.

نشرت الصور المسربة ثلاثية الأبعاد اليوم عبر “Onleaks”، والتي كشفت عن تصميم Galaxy A14 الذي يضم نتوء في الشاشة بتصميم U، كما يظهر الإطار السفلي للشاشة بحجم أكبر، ويأتي زر التحكم في مستوى الصوتيات وزر التشغيل في الإطار الأيمن، على أن يدعم زر التشغيل أيضاً تقنية إستشعار البصمة.

ويضم الهاتف إعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية، كما يأتي الهاتف في الجزء السفلي بمنفذ USB C، ومدخل 3.5مم للسماعات، مع فتحات للمكبر الصوتي.

أيضاً يتميز هاتف Galaxy A14 بشاشة LCD بحجم 6.8 إنش، وجودة عرض FHD+، ومن المقرر أن يتوفر هاتف سامسونج المرتقب باللون الأسود من بين إختيارات أخرى في الألوان، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار خلال الفترة القادمة.

المصدر: بوابه المتميز

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على توضح تسريبات تصميم هاتف سامسونج المرتقب Galaxy A14

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
11195

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager