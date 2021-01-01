توضح تسريبات تصميم هاتف سامسونج المرتقب Galaxy A14

تستعد العملاق الكوري لإطلاق إصدار جديد من هواتفها المتوسطة، ولقد رصد هاتف Galaxy A14 بالفعل في صور ثلاثية الأبعاد كشفت عن تصميم الهاتف.
نشرت الصور المسربة ثلاثية الأبعاد اليوم عبر “Onleaks”، والتي كشفت عن تصميم Galaxy A14 الذي يضم نتوء في الشاشة بتصميم U، كما يظهر الإطار السفلي للشاشة بحجم أكبر، ويأتي زر التحكم في مستوى الصوتيات وزر التشغيل في الإطار الأيمن، على أن يدعم زر التشغيل أيضاً تقنية إستشعار البصمة.
ويضم الهاتف إعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية، كما يأتي الهاتف في الجزء السفلي بمنفذ USB C، ومدخل 3.5مم للسماعات، مع فتحات للمكبر الصوتي.
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