يتفوق هاتف Dimensity 9000 Plus على آداء هواتف Snapdragon 8+ Gen 1

Dimensity 9000 Plus Dimensity 9000 Plus

كشف تقرير AnTuTu عن تفوق هاتف بمعالج Dimensity 9000 Plus على الإصدرات التي تتضمن معالج Snapdragon 8+ Gen 1 في الآداء.



شاركت AnTuTu قائمة توضح من خلالها أفضل 10 إصدارات في سبتمبر 2022 من الهواتف الذكية المميزة بأعلى آداء، ولقد تضمنت القائمة الإصدارات المميزة بمعالجات Dimensity 9000 Plus وSnapdragon 8+ Gen 1.



ولقد إستطاع هاتف ASUS ROG Phone 6 الذي يضم رقاقة Dimensity 9000 Plus أن يحقق أعلى نتائج مقارنة بمعالج SD8+G1.

كما إحتل هاتف ASUS ROG Phone 6D المركز الأول في القوائم مع معالج Dimensity 9000 Plus، حيث يأتي نموذج الهاتف بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة 256 جيجا بايت، حيث سجل هذا النموذج عدد 1123036 نقطة في إختبارات AnTuTu.أيضاً جاء هاتف OnePlus Ace Pro في المركز الثاني مع ذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت ومعالج Snapdragon 8+ Gen 1، حيث حقق الهاتف 1111200 نقطة، بينما جاء iQOO 10 Pro في المركز الثالث بعدد نقاط 1111200 وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة 512 جيجا بايت ومعالج Snapdragon 8+ Gen 1.