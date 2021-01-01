يتفوق هاتف Dimensity 9000 Plus على آداء هواتف Snapdragon 8+ Gen 1

كشف تقرير AnTuTu عن تفوق هاتف بمعالج Dimensity 9000 Plus على الإصدرات التي تتضمن معالج Snapdragon 8+ Gen 1 في الآداء.
شاركت AnTuTu قائمة توضح من خلالها أفضل 10 إصدارات في سبتمبر 2022 من الهواتف الذكية المميزة بأعلى آداء، ولقد تضمنت القائمة الإصدارات المميزة بمعالجات Dimensity 9000 Plus وSnapdragon 8+ Gen 1.
ولقد إستطاع هاتف ASUS ROG Phone 6 الذي يضم رقاقة Dimensity 9000 Plus أن يحقق أعلى نتائج مقارنة بمعالج SD8+G1.
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