الأمم المتحدة تدعو لتبنى تكنولوجيات مواجهة التغيرات المناخية بداية من 2023



صورة ارشيفية صورة ارشيفية

نشر الموقع الرسمى لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن التغير المناخى، عبر موقعه الرسمى، نماذج لتطور تكنولوجى يدعم تغير المناخ فى المستقبل، موضحًا أن هذه النماذج هى ما يجب أن يبحث عنه خبراء التكنولوجيا والممارسون والمتحمسون لها فى الأشهر المقبلة.



وبحسب التقرير، تطلق اللجنة التنفيذية للتكنولوجيا ومركز وشبكة تكنولوجيا المناخ برنامج عملهما المشترك، والذى يبدأ تنفيذه فى عام 2023، حيث تعمل الهيئتان التابعتان للأمم المتحدة، مع أصحاب المصلحة فى مجال التكنولوجيا فى المستقبل بمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP 27) الذى تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ، من خلال جناح آلية التكنولوجيا، على تعزيز دورهما ومضاعفة آليات تحقيق أهدافهما.



وكثفت اللجنة التنفيذية للتكنولوجيا وشبكة تكنولوجيا المناخ، التابعتان للأمم المتحدة، تعاونهما ضمن برنامج عمل مشترك جديد من شأنه أن يقرب تحقيق أهدافهما نحو تطوير التكنولوجيا لمجابهة تغير المناخ، ونقلها فى ظل برنامج تغير المناخ التابع للأمم المتحدة على مدى السنوات الخمس المقبلة، بدءًا من عام 2023، حيث يساعد فى تحقيق أهداف اتفاقية باريس، أول اتفاق عالمى ملزم بشأن المناخ وقع عليه نحو 195 دولة حاضرة. تم تسليط الضوء على مركز الابتكار المناخى فى كينيا كمثال ناجح، حيث يشجع المركز الحلول المبتكرة لتغير المناخ والتنمية المستدامة فى كينيا، وحشد مشروع ريادة الأعمال الخضراء، الذى بدأ منذ أكثر من 10 سنوات، أكثر من 48 مليون دولار لدعم أكثر من 1800 شركة ناشئة.