تستهدف «NullMixer» بيانات الدفع والعملات الرقمية بسبب تنزيل برمجيات غير مرخصة

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كشف باحثو كاسبرسكى عن حملة جديدة لنشر البرمجة الخبيثة NullMixer، التى تسرق بيانات اعتماد دخول المستخدمين إلى حساباتهم المصرفية، وعناوينهم، وبيانات بطاقات الائتمان، والعملات الرقمية، وحتى حسابات «فيسبوك» و«أمازون»، وتعرض أكثر من 47.500 مستخدم للهجوم باستخدام NullMixer، القادر على التجسّس والتقاط أى معلومات يدخلها المستخدم على لوحة المفاتيح، وذلك عند محاولتهم تنزيل برمجيات مقرصنة.



كانت «البرازيل والهند وروسيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا ومصر وتركيا والولايات المتحدة» من أكثر البلدان استهدافًا بهذه البرمجة.



نشط مجرمو الإنترنت فى توزيع NullMixer على مواقع الويب التى تقدم برمجيات مقرصنة وغير قانونية. ودائمًا ما تشكل هذه الصفحات غير الموثوق بها تهديدًا للمستخدمين، نظرًا لأنها تصيب أجهزة الضحايا ببرمجيات خبيثة.

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ويتلقى المستخدمون فى معظم الحالات برمجيات إعلانية أو أخرى غير مرغوب فيها، ولكن NullMixer يبقى من أكثرها خطورة، إذ يمكنه تنزيل عدد كبير من التروجانات فى وقت واحد، ما قد يؤدى إلى إصابة أى شبكة حاسوب على نطاق واسع. وتُعدّ برمجية RedLine، المختصة بسرقة بيانات محفظة بطاقات الائتمان والعملات الرقمية من الأجهزة، إحدى أبرز عائلات التهديدات التى تنتشر عبر NullMixer، هذا بالإضافة إلى برمجية Disbuk المعروفة أيضًا بالاسم Socelar، والتى تسرق ملفات (الكوكيز) من «فيسبوك» و«أمازون»، ما يتيح للمهاجمين الوصول إلى حسابات الضحايا على هذين الموقعين والحصول على بيانات اعتمادهم وعناوينهم وحتى تفاصيل الدفع.ومن الغريب أن مجرمى الإنترنت استخدموا على وجه التحديد أدوات تحسين محركات البحث المحترفة لضمان الظهور على رأس قائمة النتائج فى محركات البحث، بحيث يمكن للمستخدم الوصول إلى صفحاتهم بسهولة عند البحث عن Cracks (برمجيات مقرصنة) أو keygens (أدوات إنشاء المفاتيح)، ما يجعلهم قادرين على استهداف أكبر عدد ممكن من المستخدمين.وشبّه حاييم زيجل، الباحث الأمنى لدى كاسبرسكى، تنزيل الملفات من مصادر غير موثوق بها بـ«لعبة الروليت»، موضحًا أن المستخدم لن يعرف أبدًا متى سيصاب، وأى تهديد سيواجهه، فعند تلقى NullMixer، يتلقى المستخدمون عدة تهديدات فى وقت واحد، وستكون أية معلومات يُدخلها المستخدم عبر لوحة المفاتيح متاحة للمهاجمين، كرسائل «فيسبوك» وعناوين التوصيل على «أمازون»، وكلمات المرور وتفاصيل حسابات العملات الرقمية، وبيانات بطاقة الائتمان. وأضاف: «سوف يصبح الجهاز وجميع معلومات المستخدم فى أيدى مجرمى الإنترنت، لذا عليه أن يضع ذلك فى الاعتبار عندما يقرر تنزيل شىء من موقع غير معروف، ولهذا من الممكن دائمًا تجنب هذا التهديد باستخدام المنتجات الرسمية المرخصة فقط، وحلول الأمن القوية».