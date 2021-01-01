تفاصيل استخدام أدوات Google المجانية للسفر



أدوات Google المجانية للسفر أدوات Google المجانية للسفر

أطلقت Google أدوات مجّانية لمساعدة المسافرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تحديد الطلب على السفر في الوقت المناسب واتّخاذ قرارات مدروسة بشكلٍ أفضل.



أدوات Google

وقالت Google إنه سيتم إطلاق الأداتَين الجديدتين وهما "مؤشرات السفر" و"توجهات الفنادق" ضِمن الموقع الإلكتروني "إحصاءات السفر مع Google" وباللغتَين الإنجليزية والعربية.



ووفقًا لمؤشرات Google، بحَث المستخدمون في مصر عن عدد كبير من وجهات السفر المحلية خلال الأشهر الثمانية الماضية، بما في ذلك وجهات مثل شرم الشيخ والإسكندرية، فضلًا عن وجهات في دول عربية مثل المملكة العربية السعودية.

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وسجّلت عمليات البحث عن محمية "رأس محمد" بالتحديد، وهي حديقة وطنية تقع في شبه جزيرة سيناء، ارتفاعًا بنسبة %22 مقارنةً بالسنة الماضية. بالإضافة إلى ذلك، سجّلت عمليات البحث في مصر عن عبارة "تسجيل الوصول" ارتفاعًا بنسبة %113 خلال هذه السنة مقارنةً بالسنة الماضية. تساعد هذه الإحصاءات الأنشطة التجارية في التواصل مع المستخدمين الذين يجرون عمليات بحث بهدف السفر، وكذلك في التخطيط للحملات.يمكن للأنشطة التجارية العاملة في قطاع السياحة والسفر الاستفادة من هاتين الأداتَين للاطّلاع على إحصاءات من شأنها المساعدة في الوصول إلى المسافرين العالميين، سواء كانت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نقطة انطلاقهم أو وجهتهم، وذلك في كل مرحلة من مراحل السفر، بدءًا من التخطيط لزيارة الوجهة التالية وصولًا إلى حجز الرحلات الجوية والفنادق.تقدّم أداة "مؤشرات السفر" للأنشطة التجارية والحكومات والهيئات السياحية صورة واضحة عن أهم مصادر الطلب على وجهة معيّنة وأهم الوجهات التي يُظهر المسافرون اهتمامًا كبيرًا بزيارتها ضمن بلد محدّد. وتتيح أيضًا للأنشطة التجارية استكشاف كيفية تغيُّر الطلب على السياحة مقارنةً بالأشهر أو السنوات الماضية وتعديل الحملات التسويقية بما يتناسب مع ذلك.وقالت جوجل انه كل يوم، يبحث الملايين من المستخدمين عن فنادق على Google، ما يساهم في إنشاء قدر هائل من الإحصاءات بشأن الاهتمامات المحلية بالفنادق والعمليات التي ينفّذها المسافرونو أصبح الآن بإمكان المعنيين في الفنادق الصغيرة والمستقلة استخدام أداة "توجهات الفنادق" للحصول على معلومات مفصّلة حول مدى اهتمام المسافرين بفنادقهم وبالتالي فهم مصدر هذا الاهتمام والتعرّف على كيفية جذب نزلاء جدد من خلال تحسين حضور تلك الفنادق على المنصات الرقمية.وأكد أنطوني نقاش، المدير العام التنفيذي في Google الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "أن قطاع السفر والسياحة في تطوّر مستمر وتحديدًا في منطقة الشرق الأوسط، حيث تتوقّع دراسة أخيرة وصول عائد القطاع إلى 246 مليار دولار أمريكي في عام 2022.وتابع: استنادًا إلى محادثاتنا المستمرة مع شركاء السفر في جميع أنحاء المنطقة، لاحظنا أنّ الإحصاءات التي تُقدَّم في الوقت المناسب ضرورية جدًّا لقطاع السفر في هذه الفترة، لا سيما مع اقتراب موعد الكثير من الفعاليات المحلية والإقليمية ولهذا السبب، يسعدنا إطلاق بوابة إحصاءات جديدة خاصة بقطاع السياحة والسفر في المنطقة لمساعدة الأنشطة التجارية المعنية في الوصول إلى المسافرين المنتظمين والجدد على حد سواء".الأنشطة التجاريةوأشار الى أنه أصبح بإمكان جميع الأنشطة التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا استخدام الموقع الإلكتروني "إحصاءات السفر مع Google" الذي يشمل الأدوات الجديدة وستواصل Google إنشاء أدوات مستنِدة إلى التكنولوجيا لمساعدة الأنشطة التجارية العاملة في قطاع السياحة والسفر في التفاعل مع عدد أكبر من المسافرين والنمو بشكلٍ مستدام.