تنشر ناسا صور اصطدام مركبتها الفضائية بكويكب عملاق

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نشرت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا صورًا من اصطدام مركبة تابعة للوكالة بكويكب في الفضاء بحجم استاد كرة قدم.



ورصدت الوكالة الاصطدام عن طريق تلسكوباتها العملاقة الموجودة في الفضاء هابل وجيمس ويب وكان الاصطدام ضمن تجربة علم تقوم بها الوكالة من أجل حماية كوكب الأرض في المستقبل من أي تهديد مشابه.



وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها تلسكوبات هابل وجيمس ويب برصد هدف سماوي واحد حيث استطاعا التقاط أطوال موجية مختلفة من الضوء الناتج في الأشعة تحت الحمراء والأشعة المرئية على التوالي.

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وستساعد المعلومات الناتجة عن تحليل التلسكوبات في الكشف عن الكثير من المعلومات بشأن الاصطدام بسبب دقتهما الكبيرة.يذكر أنه يوم الإثنين الماضي قامت ناسا بجعل مركبة فضائية تابعة لها بالاصطدام بكويكب يدعى ديديموس عن عمد بسرعة 24 ألف كيلومتر في الساعة، وذلك من مهمة اختبار دفاع كوكبي تاريخية ستساعد في اكتشاف وسائل جديدة للدفاع عن الأرض.وتهدف التجربة إلى اختبار تأثير القوة الحركية على الأجسام والأجرام السماوية ومعرفة إمكانية تحريك تلك الأجسام عن طريق الاصطدام بها لتفادي اصطدامها بالأرض.المركبة التي تم استخدامها هي مركبة "اختبار إعادة توجيه الكويكب المزدوج" (DART) على متن صاروخ سبيس إكس فالكون 9 وقد تم إطلاقه من قاعدة فاندنبرج الجوية والتي تقع بولاية كاليفورنيا الأمريكية.ويقدر قطر الكويكب 160 مترا وعلى بعد حوالي 7 ملايين ميل من الأرض ولا يشكل أي تهديد لها وهو بحجم استاد كرة قدم.