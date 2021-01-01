تستعد روسيا لإطلاق أول أقمارها المخصصة لتغطية الأرض بالإنترنت

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أنها تحضّر لعملية إطلاق أول قمر Skif-D مخصص لتغطية مناطق الأرض بخدمات الإنترنت.
وجاء في بيان صادر عن المؤسسة "قمر Skif-D الذي سيكون أول قمر ينطلق في إطار برنامج Sphere الفضائي حيث تم نقله إلى مطار فوستوتشني الفضائي للتحضير لعملية إطلاقه إلى الفضاء".
وأضاف البيان "وصل هذا القمر إلى مطار بلاغوفيشتشينسك الروسي محمولا على طائرة من نوع IL-76، وليلة 28-29 سبتمبر الجاري تم نقله إلى مطار فوستوتشني الفضائي، استغرقت عملية النقل نحو 9 ساعات تقريبا".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!