بالفيديو : تجربة قيادة لموديل 2023 من BMW الفئة الثالثة بشكلها المعدل



BMW BMW

ضمن مجموعة من المراجعات وتجارب القيادة لعدد من السيارات الجديدة الحالية بالأسواق والتي نشرها موقع Autogefuhl على يوتيوب، ظهرت مراجعة وتجربة قيادة لموديل 2023 من سيارة BMW الفئة الثالثة، وهي سيارة شهيرة بدأ انتاج الجيل الثالث الحالي منها في 2018، وفي مايو 2022 تم الكشف عن نسخة فيس ليفت المعدلة في الشكل والتجهيزات من هذ الجيل، وهي النسخة التي يتمم تقديمها كموديل لعام 2023 والتي تم اختبارها في هذا الفيديو.



جدير بالذكر أن هذه القناة على يوتيوب اعتادت تقديم مراجعات جيدة للسيارات من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات، لذلك يركز الفيديو على أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها.



ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي لمعرفة كل التفاصيل عن هذا الموديل من BMW وأهم مميزاته، كما ننصح بتفعيل خاصية الترجمة التلقائية للعربية بموقع يوتيوب، وذلك باتباع الخطوات التالية:

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- الضغط على الزر الذي يحمل كلمة CC في الجزء السفلي الأيمن من أزرار التحكم في الفيديو.- الضغط على الزر الذي يحمل علامة ترس المجاور للزر السابق.- الضغط على اختيار Subtitles/CC بالقائمة التي تظهر أمامك.- الضغط على اختيار Auto-Translate بالقائمة.- الضغط على اختيار Arabic بالقائمة.شاهد الفيديو: