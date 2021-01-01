زيادات جديده على أسعار سيارات نيسان موديل 2023

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نيسان

كشفت شركة نيسان إيجيبت، الوكيل الرسمي للعلامة التجارية نيسان في مصر، عن ارتفاع أسعار سيارات نيسان موديل 2023 ، بقيمة 10 آلاف جنيه، على الطرازت المتاحة داخل السوق المصرية.

نيسان سنترا موديل 2023
حيث قفزت أسعار سيارات نيسان سنترا موديل 2023 ، للفئة الأولى إلى 394.500 جنيه، بدلًا من 384.500 جنيه، فيما قدرت اسعار سيارات الفئة الثانية بنحو 412.500 جنيه، مقارنة بـ 402.500 جنيه.

وسجلت أسعار الفئة الثالثة مبلغ 431.400 جنيه، مقارنة بـ 421.400 جنيه، بينما بلغت الفئة الرابعة سعر 435.400 جنيه، بدلًا من 421.400 جنيه.

نيسان صني موديل 2023
بلغت نيسان صني موديل 2023، للفئة الأولى إلى سعر271.400 جنيه، بدلًا من261.400 جنيه، فيما جاءت أسعار الفئة الثانية بنحو 292.500 مقارنة بـ 282.500 جنيه.

وارتفعت الفئة الثالثة إلى سعر 311 ألف جنيه، بدلًا من 301 ألف جنيه، وقفزت أسعار الفئة الرابعة حتى 322 ألف جنيه، بدلًا من 312 آلاف جنيه.

المصدر: egypt automotive

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