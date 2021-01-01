غبور ترفع أسعار سيارات شيري موديل 2022



شيري شيري

كشفت شركة جي بي غبور أوتو، الوكيل الحصري للعلامة التجارية شيري، عن زيادات سعرية جديدة للسيارات شيري موديل 2022، المطروحة داخل السوق المحلية، طرازات شيري “تيجو 7 برو، تيجو 8 وتيجو 8 برو، تيجو 3 وأريزو 5” بمختلف فئاتها.



وارتفعت أسعار سيارات شيري موديل 2022 بقيم تراوحت بين 25 إلى 30 ألف جنيه.



أسعار شيري تيجو 7 برو موديل 2022

حيث ارتفع سعر الفئة الأولى من سيارات شيري تيجو 7 برو موديل 2022 لتسجل 575 ألف جنيه، بدلًا من 550 ألف جنيه، وصعدت أسعار الفئة الثانية إلى 620 ألفًا، بدلاً من 595 ألف جنيه.

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وتأتي السيارة شيري تيجو 7 برو بمحرك سعته 1500 سي سي، يولد قوة 154 حصاناً عند 5,500 لفة في الدقيقة متصل بناقل حركة CVT.أسعار سيارات شيري تيجو 8 موديل 2022قفزت أسعار شيري تيجو 8 موديل 2022 لتسجل الفئة الأولى مبلغ 585 ألف جنيه، بدلا من 560 ألف جنيه، فيما سجلت الفئة الثانية بسعر 625 ألف جنيه، مقارنةً بسعر 600 ألف جنيه.تضم السيارة شيري تيجو 8 موديل 2022 محرك رباعي الأسطوانات، ذات سعة 1500 سي سي بشاحن تيربو، يستطيع إنتاج قوة قدرها 145 حصان، وعزم أقصى للدوران يقدر بـ 210 نيوتن/متر،شيري تيجو 8 برو موديل 2022في الوقت نفسه صعدت أسعار شيري تيجو 8 برو موديل 2022 في الفئة الأولى لتباع بمبلغ 655 ألف جنيه، بدلا من 630 ألف جنيه، وارتفعت أسعار الفئة الثانية لتسجل 720 ألف جنيه، مقارنةً بسعر 690 ألف جنيه، أما الفئة الثالثة فجاءت بسعر 755 ألف جنيه، مقارنةً بسعر 725 ألف جنيه.وتعتمد السيارة شيري تيجو 8 برو على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.6 لتر بشاحن تربو، ويتصل بناقل حركة سباعي السرعات.مواصفات شيري تيجو 3 موديل 2022ارتفع سعر السيارة شيري تيجو 3 موديل 2022 والتي تتوفر في السوق بفئة واحدة بقينة 25 الف جنيه ليسجل 347 ألف جنيه بدلا من 322 ألف جنيه، وذلك بحسب السعر المعلن من الشركة.وتأتي السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.6 لتر ، يولد قوة 126 حصان، وعزم أقصى للدوران 160 نيوتن /متر، ويتصل بصندوق تروس أوتوماتيكي CVT، ويبلغ معدل استهلاك الوقود 6.7 لتر عند قطع مسافة 100 كم.أسعار شيري أريزو 5 موديل 2022أما شيري أريزو 5 موديل 2022 صعدت بمختلف فئاتها، وجاءت الفئة الأولى بسعر 252 ألف جنيه مقارنة بسعر 237 ألف، وسجلت الفئة الثانية سعر 280 ألف جنيه بدلاً من سعر 265 ألفاً سابقاً، بينما جاءت الفئة الثالثة والأعلى تجهيزاً بسعر 295 ألف جنيه مقابل سعر 280 ألفاً في السابق.وتعتمد شيري أريزو 5 موديل 2022 على محرك تبلغ سعته 1500 سي سي، ويولد قوة 114 حصان، ويعطي عزم أقصى للدوران 141 نيوتن / متر.