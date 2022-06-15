أسعار الذهب فى مصر والدول العربية اليوم الأحد 2 أكتوبر 2022



أسعار الذهب أسعار الذهب

سجلت أسعار الذهب اليوم الأحد 2 أكتوبر في مصر، في الساعات الأولى نفس الأسعار النهائية ليوم السبت دون أن تتأثر بالإجازة الأسبوعية يومي السبت والأحد للذهب في البورصة العالمية.



حركة سعر الذهب في مصر

انخفض سعر الذهب يوم السبت مسجلا 3 تراجعات متتالية على مدار هذا اليوم وإجماليها كالتالي:



الذهب عيار 24، نحو 11.5 جنيه.

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الذهب عيار 21، نحو 10 جنيهات.الذهب عيار 18 نحو 8 جنيهات.الجنيه الذهب نحو 80 جنيهًا.سعر الذهب الآن فى مصر (شراء)سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 1274.25 جنيه.سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1115 جنيهًا.سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 955.75 جنيه.سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 743.25 جنيه.سعر الذهب الآن في مصر (بيع)سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 1268.5 جنيه.سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1110 جنيهات.سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 951.5 جنيه.سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 740 جنيها.سعر الجنيه الذهب الآن في مصربلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في محلات الصاغة، 16 جنيهًا، مسجلا 8936 جنيها، وهذا السعر غير شامل مصنعية أو ضريبة أو دمغة.سعر الذهب اليوم في الدول العربيةاستقر سعر الذهب اليوم السبت 1 أكتوبر 2022 في الدول العربية، لليوم الثاني على التوالي بسبب الإجازة الأسبوعية يومي السبت والأحد للذهب في البورصة العالمية، وسجل كالآتي:سعر الذهب اليوم في السعوديةسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 200.26 ريال.وبلغ سعر الذهب عيار 22 حوالي 183.57 ريال.وتداول سعر الذهب عيار 21 عند 175.23 ريال.ووصل سعر الذهب عيار 18 إلى 150.19 ريال.وبلغ سعر الذهب عيار 14 نحو 116.82 ريال.سعر الذهب اليوم في الإماراتأسعار جرام الذهب اليوم عيار 24 نحو 195.99 درهم.أسعار جرام الذهب عيار 22 إلى 179.65 درهم.أسعار جرام الذهب عيار 21 نحو 171.49 درهم.أسعار جرام الذهب عيار 18 حوالي 146.99 درهم.أسعار جرام الذهب عيار 14 نحو 114.33 درهم.سعر الذهب اليوم في الكويتسعر الذهب عيار 24 نحو 16.55 دينارسعر الذهب عيار 22 نحو 15.17 دينار.سعر الذهب عيار 21 نحو 14.48 دينار.سعر الذهب عيار 18 نحو 12.41 دينار.سعر الذهب عيار 14 نحو 9.65 دينار.