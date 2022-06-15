أسعار الخضروات اليوم 2 أكتوبر في سوق العبور



أسعار الخضروات أسعار الخضروات

استقرت أسعار الخضروات في سوق العبور للجملة خلال تعاملات اليوم الأحد 2 أكتوبر 2022 ، ويضاف إلى السعر المعلن من 5 - 7 جنيهات للكيلو في أسواق التجزئة.



وتنشر « بوابة اخبار اليوم » أسعار الخضروات كالتالي:



سجل سعر الطماطم ما بين 2 إلى 4 جنيهات للكيلو.

قد يعجبك أيضا...

- البطاطس ما بين 3.5 إلى 5.5 جنيه.-البصل ما بين 2 إلى 4 جنيهات.- الكوسة ما بين 3.5 إلى 5.5 جنيه.-تراوح سعر الجزر ما بين 2.5 إلى 5.5 جنيه للكيلو .-الفاصوليا ما بين 10 إلى 15 جنيها.-الباذنجان الرومي ما بين 2.5 إلى 3.5 جنيه.-الباذنجان البلدي ما بين 2 إلى 3 جنيهات.-الباذنجان الأبيض من 2.5 إلى 3.5 جنيه-الفلفل الرومي البلدي ما بين 4 إلى 8 جنيهات.-الفلفل الحامي البلدي ما بين 3.5 إلى 6.5 جنيه.- البامية 14 إلى 20 جنيها للكيلو.-الملوخية ما بين 2.5 إلى 3.5 جنيه.-الخيار البلدي ما بين 4 إلى 6 جنيهات- خيار الصوب ما بين 4 إلى 7 جنيهات-الليمون البلدي ما بين 4 إلى 8 جنيهات.-قلقاس ما بين 3 إلى 6 جنيهات للكيلو .-الثوم ما بين 7 إلى 11 جنيها .وقال المهندس محمود فوزي عطا رئيس الإدارة المركزية للمحاصيل الزراعية أن الدولة تحرص على دعم الفلاح المصري بكل السبل لأنه العامل الأساسي للتنمية الزراعية وأحد أعمدة الاقتصاد الوطني.لذا قررت الدولة توفير كل الإمكانيات لتخفيف الأعباء عنه من خلال تقديم القروض الميسرة لهم، للتوسع في إنشاء الصوب الزراعية كما تم تيسير إجراءات ترخيص الصوب الزراعية وتقديم الخدمات والإرشادات اللازمة لهم خلال فترة التغيرات المناخية التي شهدتها البلاد لتجنب آثار الإجهاد الحراري على المحاصيل الزراعية .