غازبروم: تسربت 800 مليون متر مكعب من الغاز من خطي نورد ستريم

قال متحدث باسم شركة "غازبروم" الروسية العملاقة إن 800 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي تسربت بعد أن أصابت انفجارات خطي أنابيب نورد ستريم تحت البحر.
وذكرت وكالة تاس للأنباء، أن المتحدث سيرجي كوبريانوف أبلغ جلسة للأمم المتحدة عبر اتصال مرئي أن حجم الغاز المتسرب يعادل ثلاثة أشهر من الإمدادات للدنمرك.
وخلال الأسبوع الماضي، جرى اكتشاف تسريبات من خطي أنابيب نورد ستريم 1 و2 اللذين يمتدان من روسيا إلى أوروبا عبر بحر البلطيق. وتعتقد دول الاتحاد الأوروبي أن الأضرار ناجمة عن عمل تخريبي لكنها امتنعت عن تحديد أي شخص. وقال الكرملين إنه لا يستبعد أن تكون الأضرار ناجمة عن تخريب.
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