إمرأة أمريكية تقتل مالك عقار بالمطرقة..بسبب الديون..



حادث مروع.. راح ضحيتها مالك عقار بأمريكا حادث مروع.. راح ضحيتها مالك عقار بأمريكا

قامت امرأة في ولاية ماساتشوستس الأمريكية بالقتل بعد أن ضربت مالك العقار الذي تسكن فيها بمطرقة، بعد استغلالها اسمه في عمليات تزوير لتسديد ديونها.



وحسبما ذكرت صحيفة «ديلي ستار» البريطانية، القت الشرطة الأمريكية القبض على Xiu Fang Ke البالغة من العمر 40 عامًا، من ماساتشوستس، الولايات المتحدة، إثر تهجمها الوحشي على ليونارد جاربر، 65 عامًا، مما أدى إلى وفاته.



ويعتقد المدعون، أن المتهمة ضربت مالك العقار بالمطرقة حتى الموت، وأخفت جثته بعد أن علم أنها كانت تزور شيكات باسمه بقيمة 40 ألف دولار (36 ألف جنيه إسترليني)، في محاولة لتصفية ديونها المتعلقة بالمقامرة.

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وجاء في بيان صحفي صادر عن إدارة شرطة نيوتن، التي حققت في الحادث، أن التحقيق الأولي كشف أن المتهمة زورت شيكات من حسابات الضحية وزعم أنه سرق أكثر من 40 ألف دولار، بحسب البيان الصحفي.تقول الشرطة إن عائلة صاحب العقار اتصلت بها وأبلغت عن فقده يوم الاثنين 26 سبتمبر، قائلة إنهم لم يسمعوا عنه منذ أكثر من أسبوع.ذهب الضباط إلى منزل الرجل لإجراء فحص صحي ، لكن لم يتمكنوا من العثور على مالك العقار، ثم اتصلت الأسرة بالشرطة مرة أخرى في اليوم التالي، مما دفع الضباط إلى إجراء فحصين صحيين إضافيين.لم يعثر الضباط على شيء أثناء الفحص الأول، لكن في حوالي الساعة 3 مساءً بالتوقيت المحلي، دخلوا المنزل ليجدوا جثة الضحية "ملفوفة في ستارة، وتحت مواد بناء وتحت عدة أشياء ثقيلة أخرى".