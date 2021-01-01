إمرأة أمريكية تقتل مالك عقار بالمطرقة..بسبب الديون..

قامت امرأة في ولاية ماساتشوستس الأمريكية بالقتل بعد أن ضربت مالك العقار الذي تسكن فيها بمطرقة، بعد استغلالها اسمه في عمليات تزوير لتسديد ديونها.
وحسبما ذكرت صحيفة «ديلي ستار» البريطانية، القت الشرطة الأمريكية القبض على Xiu Fang Ke البالغة من العمر 40 عامًا، من ماساتشوستس، الولايات المتحدة، إثر تهجمها الوحشي على ليونارد جاربر، 65 عامًا، مما أدى إلى وفاته.
ويعتقد المدعون، أن المتهمة ضربت مالك العقار بالمطرقة حتى الموت، وأخفت جثته بعد أن علم أنها كانت تزور شيكات باسمه بقيمة 40 ألف دولار (36 ألف جنيه إسترليني)، في محاولة لتصفية ديونها المتعلقة بالمقامرة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!