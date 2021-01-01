تعرف عليها .. نصائح للحفاظ على صحة العين

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صحة العين


العين من الأعضاء المهمة في الجسم التي تتأثر بالتقلبات الجوية مع ظروف وجود الأتربة في فصل الخريف ووجود الرياح المحملة بالأتربة والغبار

تتعرض العين الي حدوث الالتهاب والجفاف والتورم والحكة

ووجهت هيئة الرعاية الصحية نصائح للحفاظ على صحة العين في فصل الخريف منها:

1- الابتعاد عن اوراق الشجر المتساقطة لما تحمله من غبار وأتربة قد تؤدي الي تلوث العين

2- عدم استخدام العدسات اللاصقة دون وصف طبيب
3- الحرص علي ترطيب العين وعدم جفافها


كانت هيئة الرعاية الصحية كشفت عن أهم أعراض أمراض الشبكية، ومعظم هذه الحالات يكون لها أعراض مشابهة تشمل:

1- رؤية بقع عائمة أو ومضات من الضوء.
2- رؤية مشوشة أو نقاط عمياء في الرؤية المركزية.

3- ضعف الرؤية.

4- تغييرات في الرؤية.

5- رؤية ضبابية أو فقدان الرؤية في بعض مناطق المجال البصري.

6-ضعف الرؤية المركزية أو الجانبية المحيطية.

7- فقدان مفاجئ في الرؤية.

8- التغييرات في إدراك الألوان.

9- صعوبة الرؤية في الليل.

10- صعوبة في التكيف مع تغيرات الضوء.



ونصحت هيئة الرعاية الصحية بضرورة فحص العين بشكل دوري للكشف المبكر عن أي أمراض في العين

المصدر: vetogate

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