وزارة التعليم العالى : لا تغيير فى الخريطة الدراسية والفصل الدراسى الأول 14 أسبوعا

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صورة الخبر: وزارة التعليم العالى
وزارة التعليم العالى


قال الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، إن بداية العام الدراسى الجديد كانت بجولة من وزير التعليم العالى إلى عدد من الجامعات، مؤكدا: انتظام الطلاب والمعلمين في الحضور وجاهزية المدرجات للدراسة.

وأضاف، أن الوزير وجه بعدد من الرسائل خاصة بدور الجامعات المصرية خلال الفترة القادمة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل عبر برنامجها الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، الوزير وجه بدور البحث العلمى في خدمة الصناعة والبحث العلمى والعملية التعليمية، مؤكدا: على دور الجامعات في خدمة المجتمع.

فيما أجرى الوزير حوارا مع طلاب الجامعة وعدد من الأولياء الأمور.

وتابع، الوزير أكد على حضور الطلاب للدراسة، فيما أكد الوزير أن مدة الدراسة 14 أسبوعا في الفصل الدراسى الأول، ويعقبه امتحان الفصل الدراسى الأول، والخريطة الدراسية لنت يتم تغيرها في العام الدراسى الجديد.

المصدر: youm7

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