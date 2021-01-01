منذ بدء الحرب .. أوكرانيا تعلن ارتفاع عدد قتلى الجيش الروسى لـ59 ألفا و610



ارتفاع عدد قتلى الجيش الروسى ارتفاع عدد قتلى الجيش الروسى



أعلن الجيش الأوكراني، اليوم السبت، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 59 ألفا و610 جنود، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي.



وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 2354 دبابة و4 آلاف و949 من المركبات المدرعة و1397 من النظم المدفعية و336 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و264 طائرة و226 مروحية و1009 طائرات بدون طيار و15 سفينة حربية، فضلا عن 131 وحدة من المعدات الخاصة و3 آلاف و786 مركبة وخزانات وقود".



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

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وشدد بوتين، على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.