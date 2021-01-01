الشيف عظيمة حمدي تقدم .. بمذاق لا يقاوم وشكل شهى .. طريقة عمل البسيمة

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صورة الخبر: البسيمة
البسيمة



تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل البسيمة بمذاق لا يقاوم وشكل شهى ولذيذ ومغذي ومفيد بأبسط الخطوات.

المقادير عمل البسيمة

3 كوب ونصف جوز هند .أو كوب واحد فقط والباقي يزيد من كمية الدقيق
3/4 كوب سمنة بلدي .
3/4 كوب سميد .
كوب سكر .
كوب دقيق .
كوب لبن .
نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر .
يمكن اضافه 3 بيضات حسب الرغبه
م ص فانيليا

لعمل الشربات
2 كوب سكر .
كوب ماء .

طريقة عمل البسيمة

قومي بوضع السكر مع كمية بسيطة من الماء واتركيهم على نار هادئة حتى يصبح مثل الكراميل .
قومي بعمل الشربات في حلة صغيرة عن طريق وضع كمية الماء والسكر المذكورة في مكونات الشربات إلى أن يصبح متماسك .
في بوله كبيرة قومي بإضافة جوز الهند مع الدقيق والسميد واخلطي كل المكونات .
قومي بوضع اللبن على خليط السكر بالماء بعد الغليان وقلبي كل المكونات حتى تمتزج مع بعضها .
بعد ذلك أضيفي السمنة البلدي داخل الحلة وقلبي لعدة ثواني .
قومي بوضع الخليط السابق بالتدريج على كل المكونات الجافة وقلبي جيداً .

احضري صينية متوسطة الحجم وادهنيها جيداً بالزبدة وقومي بوضع الخليط الذي قمنا بتحضيره في الصينية وأفرديها جيداً .
ادخلي الصينية الفرن على درجة حرارة 170 على الرف المتوسط واتركيها حتى تأخذ اللون الذهبي .
يمكنك إضافة اللوز أو أي نوع من أنواع المكسرات قبل دخول الصينية الفرن .
بعد خروج الصينية قومي بوضع الشربات البارد بعد خروجها فوراً .

المصدر: elbalad

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