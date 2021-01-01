تعرفي علي طريقة التخلص من آلام المفاصل نهائيا



آلام المفاصل آلام المفاصل



هناك العديد من الأسباب التي ترتبط بآلام المفاصل؛ حيث إن هشاشة العظام واحدة من أبرز هذه الأسباب، والتي لا تقتصر على كبار السن فقط، وإنما يمكن أن تصيب الشباب أيضا.







ويمكن لممارسة التمارين الرياضية أن تخفف من آلام المفاصل، وذلك لأنها تساعد في تقليل الألم وتقوي العضلات التي تدعم المفاصل، وتحفز الجسم على إفراز الإندورفين المسكن للألم.

قد يعجبك أيضا...

وهناك العديد من الطرق البسيطة التي تساهم في التخلص من آلام التهاب المفاصل، وتخفيف الألم، وفقا لما نشر في موقع “هيلث لاين” الطبي.ممارسة التمارين الرياضيةيعتمد نوع التمرين الذي تقوم به على مستوى لياقتك الحالي وعوامل أخرى، ويمكن لممارسة التمارين الرياضية في صالة الألعاب الرياضية، كالمشي، والجري البطيء أن يكون لطيفا على المفاصل وجيدا للمبتدئين.خطوات بسيطة للتخلص من آلام المفاصلتناول الأليافوتشير الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين يتناولون نظامًا غذائيًا غنيًا بالألياف يعانون من آلام أقل من هشاشة العظام، بالإضافة إلى ذلك، فإن الأشخاص الذين يتناولون الأطعمة الغنية بالألياف ينتجون المزيد من الأحماض الدهنية، والتي يمكن أن تساعد في تعزيز التوازن الصحي للميكروبات في الجهاز الهضمي.تطبيق كمادات ساخنة على المفاصليمكن أن يؤدي استخدام الحرارة على المفاصل إلى تخفيف الألم الناتج عنها، ويمكن أن يزيد من تدفق الدم إلى العضلات الملتهبة، ويخفف من تصلب المفاصل، ويمكن أن يصرف الدماغ عن الألم.الكركمأثبتت العديد من الدراسات، أن الكركم له خصائص رائعة مضادة للالتهابات، لذلك غالبًا ما يقترح الخبراء الحصول على الكركمين من المكملات الغذائية لتحقيق نتائج فعالة في التخلص من آلام المفاصل.