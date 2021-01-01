6 معتقدات خاطئة عن القهوة



القهوة القهوة





تعد القهوة ثالث أكثر المشروبات شهرة في العالم ، بجانب المياه والمشروبات الغازية إنه يحتوي على الكثير من الفوائد الصحية - من إعطاء دماغك دفعة من الطاقة إلى التزود بمضادات الأكسدة، صدق أو لا تصدق ، في النظام الغذائي الغربي النموذجي ، يحصل معظم الأشخاص على مضادات الأكسدة من القهوة أكثر من الفواكه والخضروات مجتمعة ، كما قال تريسي لوكوود بيكرمان، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي ومقره في مدينة نيويورك.



فيما يلي نكشف عن بعض الخرافات والمفاهيم الخاطئة الأكثر شيوعًا حول القهوة.

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-الخرافة الأولى: التحميص الخفيف يحتوي على نسبة كافيين أقل من التحميص الغامقيقول الدكتور سونبال: "تقول معظم الدراسات أن الكافيين هو نفسه تقريبًا ، طالما أن القهوة تقاس بالوزن وليس بالحجم"، هذا مهم لأن حبوب البن المحمصة الأخف تميل إلى أن تكون أصغر حجمًا ، لذلك يتطلب الأمر المزيد منها لصنع نفس حجم القهوة مثل التحميص الغامق ، وبالتالي فإن نفس الحجم من التحميص الخفيف يحتوي على كافيين أكثر من الداكن - حتى لو كانت الحبوب أنفسهم لا يفعلون ذلك.-الخرافة الثانية: الأطعمة المنكهة بالقهوة لا تؤثر عليك مثل القهوةيقول الدكتور سونبال: "إذا كانت مجرد نكهة قهوة ، فلا يوجد كافيين ، ولكن إذا كانت قهوة حقيقية ، فيمكن أن تحزم لكمة ، ويمكن أن تبقيك تلك الحلويات في وقت متأخر من الليل مستيقظًا"، لذلك تحقق مرة أخرى من قائمة مكونات كل ما تتناوله لتحديد ما إذا كانت تحتوي على قهوة فعلية أو مذاقها فقط.-الخرافة الثالثة: الإسبرسو أقوى بكثير من القهوة المقطرةيقول الدكتور سونبال: "تحتوي جرعة واحدة من الإسبريسو على 63 ملليجرام من الكافيين ، وعلى النقيض من ذلك ، تحتوي القهوة العادية على 12 إلى 16 ملليجرام من الكافيين في كل أونصة ، في المتوسط ، وهذا يعني أن أونصة لكل أونصة ، يحتوي الإسبريسو على المزيد من الكافيين".بشكل عام ، يحتوي فنجان القهوة المخمر على المزيد من الكافيين نظرًا لأن جرعة واحدة من الإسبريسو تساوي أونصة واحدة فقط ، وكوب القهوة عادةً ما بين 6-16 أونصة.-الخرافة الرابعة: القهوة تصيبك بالجفافيقول الدكتور سونبال: "هذه بالتأكيد خرافة ، لأن القهوة لها تأثير مدر للبول خفيف ، لكنها ضئيلة ويقابلها حجم الماء في القهوة"، تدعم التجارب السريرية التي أجريت على من يشربون القهوة المعتادين هذا أيضًا ، بعد أن وجدت أنه حتى عندما زادوا من استهلاكهم للقهوة ، لم يلاحظ الأشخاص أي تغيير كبير في مستويات الماء.-الخرافة الخامسة: القهوة في المساء سوف تبقيك مستيقظًا في الليللكي نكون منصفين ، هذه ليست في الحقيقة أسطورة ، لأنها تعتمد على الفرد ، لكنها بالتأكيد ليست حقيقة عالمية أيضًا، يقول الدكتور سونبال: "يعتمد الأمر على تحمل الشخص للكافيين"، لذلك حدد إطارًا زمنيًا مناسبًا لك ، بدلاً من الاستماع إلى النصائح العامة.-الخرافة السادسة: حبوب البن الخضراء لا تحتوي على مادة الكافيينتحتوي حبوب البن غير المحمصة (المعروفة أيضًا باسم الخضراء) على نفس كمية الكافيين تقريبًا مثل نظيراتها المحمصة 12 إلى 16 مجم لكل أونصة، لكن مذاقه أكثر اعتدالًا (مثل الشاي ) لأن عملية التحميص هي ما يمنح حبوب القهوة السوداء نكهاتها الغنية.