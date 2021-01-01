تعرف على أنظمة تقسيط مصروفات المدارس



مصروفات المدارس مصروفات المدارس



انطلق اليوم العام الدراسي الجديد لطلاب المدارس الرسمية، ومعه تبدء أقساط مصروفات المدارس حيث حددت وزارة التربية والتعليم دفع المصروفات على ثلاث أقساط، وذلك للتسهيل على أهالى الطلاب والتخفيف علي كاهليهم حيث يتم دفع القسط الأول بداية الشهر الجاري.



بدء سداد أقساط مصروفات المدارس

ويدفع أسر الطلاب القسط الثاني ضمن أقساط مصروفات المدارس فى بداية يناير المقبل أما القسط الثالث والأخير يتم سداده فى أول مارس 2023، وذلك وفقا لجدوال الأقساط الذى أعلنته وزارة التربية والتعليم والذى جاء كالتالي:-



- تتضمن طرق سداد المصاريف إلكترونيا ثلاث أقساط.

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- يتم سداد القسط الأول لـ أقسام مصروفات المدارس فى أكتوبر 2022.- أما القسط الثاني يتم سداده فى يناير 2023.- أما القسط الثالث يتم سداده فى مارس 2023.طرق سداد مصروفات المدارسوفرت وزارة التعليم العديد من طرق سداد مصروفات المدارس للعام الدراس 2022-2023 والتى من بينها سداد المصروفات عن طريق مكاتب البريد حيث يتم إيدا المصروفات فى حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.- يتوجه ولى الأمر إلى أقرب مكتب بريد لإيداع المصروفات بحساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.- تتيح وزارة التعليم سداد مصروفات المدارس عبر منفذ التحصيل الإلكتروني.- يلزم من أجل دفع المصروفات إحضار الرقم القومي للطالب.ـ تمكن وزارة التعليم الطلاب من سداد المصروفات عبر خدمات فوري.مصروفات المدارس الحكوميةويتم سداد مصروفات المدارس الرسمية بموجب الرقم القومي للطالب المدون بشهادة الميلاد الإلكترونية، وبعده يحصل الطالب على وصل يفيد بسداد المصروفات.- تبلغ مصروفات المدارس من رياضة أطفال حتى خامسة ابتدائي 305 جنيه.- فيما تبلغ مصروفات المدارس من الصف السادس الإبتدائي حت الثالث الإعدادي 205 جنيه.- أما مصروفات الصف الأولي الثانوي العام تبلغ 520 جنيه- كما يلتزم الطالب من الصف الثانى الثانوى حتى الثالث الثانوى العام، بدفع 505 جنيه- أما من الصف الأول الثاني الفني تبلغ مصرروفات 220 جنيه- وتبلغ مصروفات باقي صفوف الثاني الفني 205 جنيه- أما أبناء العاملين بالتربية والتعليم، فإنهم يستفيدون بتخفيض 50% من المصروفات الدراسية.txtالمدرسة بيتك الثاني.. وزير التعليم: منح جميع الطلاب الكتب دون استثناءtxtالتعليم: انتهاء تدريبات 30 ألف مدرس على أنشطة التوكاتسوبدء تحصيل مصروفات المدارس بدئته وزارة التربية والتعليم منذ 3 شهر يوليو الماضي لجميع طلاب الصفوف الأولى بكافة المراحل الدراسية خاصة أنه يلزم لطلاب المستوي الثاني برياض الأطفال ارفاق وصل سداد المصروفات الدراسية بملفات الطلاب وذلك بعد تحديث بياناتهم عند النقل للمرحلة الابتدائية.الفئات المستثناة من سداد مصروفات المدارسويعفي عدد من الفئات من إلزامية دفع مصروفات المدارس وفقا لما هو معلن من قبل وزارة التعليم والتى تتضمن الفئات التالية:-- يعفى من سداد مصروفات المدارس أبناء الأسر المستفادة من معاش وزارة التضامن الاجتماعي.- كما يعفي من سداد مصروفات المدارس أبناء شهداء ثورة 25 يناير.- كما يعفي من سداد مصروفات المدارس أبناء الأسر المستفيدة من المساعدات والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي.- وأعفت وزارة التعليم الأطفال الأيتام من الأب من دفع مصروفات المدارس.- ويستثني من قرار دفع مصروفات المدارس الأطفال أبناء الأم المعيلة والمهجورة والمطلقة.- كما يدخل أبناء الآباء المكفوفين، ضمن الفئات المعفاة من سداد مصروفات المدارس- كما يعفي من سداد المصروفات أبناء الآباء من ذوي الاحتياجات الخاصة.- أبناء الآباء المفرج عنهم من السجون حديثًا، معفون أيضا من سداد المصروفات الدراسية.- كما يعفي من سداد المصروفات أبناء الآباء غير القادرين دون دخل ثابت بعد إجراء بحث اجتماعي.- ويستثني من قرار دفع مصروفات المدارس أبناء الآباء من مصابي ثورة 25 يناير.- طلاب مدارس حلايب وشلاتين، معفون أيضا من سداد المصروفات الدراسية.- كما يعفي من سداد المصروفات طلاب مدارس أبو رمادة بالبحر الأحمر.- كما يدخل طلاب مدارس شمال سيناء ضمن الفئات المعفاة من سداد مصروفات المدارس.- ويستثني من قرار دفع مصروفات المدارس طلاب مدارس التربية الخاصة.- طلاب مدارس الفصل الواحد، ضمن الفئات المعفاة من سداد مصروفات المدارس.- طلاب مدارس التعليم المجتمعي يدخلون ضمن الفئات المعفاة من سداد المصروفات الدراسية- كما يعفي طلاب المدارس الصديقة للفتيات.- ويعفي أيضا طلاب المدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة، من سداد رسوم المدارس.- المتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس.- أبناء العاملين في وزارة التربية والتعليم؛ تخفيض 50%الأوراق اللازمة للإعفاء من سداد مصروفات المدارس- بالنسبة للأطفال اليتامي يلزم إحضار صورة ضوئية من شهادة وفاة الأب، والرقم القومي للأم وصورة من بطاقة الوصاية على الطالب.- أما بالنسبة لأبناء مستفيدي معاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة يلزم إحضار أصل خطاب من الشؤون الاجتماعية ممهور بختم الشعار، وصورة من بطاقة الرقم القومي للأب ، وصورة من فيزا القبض.- بالنسبة لأبناء العاملين بالتربية والتعليم، يلزم إحضار أصل خطاب يثبت العمل في وزارة التربية والتعليم، صورة بطاقة الأب، وصورة من شهادة ميلاد الطالب.