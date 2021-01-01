سفينة حربية ألمانية غارقة منذ الحرب العالمية الأولى



سفينة حربية ألمانية غارقة سفينة حربية ألمانية غارقة





اكتشف غواصون، حطام سفينة ألمانية مختفية منذ فترة طويلة في الحرب العالمية الأولى والتي غرقت منذ قرن، وذلك من قبل غواص متجول قبالة سواحل فيرجينيا.





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قصة السفينة الغارقةوغرقت SM U-111 ، التي كانت عبارة عن سفينة يبلغ ارتفاعها 235 قدمًا، بعدما تسببت في إغراق ثلاث سفن تجارية تابعة للحلفاء في المحيط الأطلسي خلال فترة وجودها مع البحرية الإمبراطورية الألمانية في 31 أغسطس 1922 في المياه التي قالت البحرية الأمريكية إن عمقها يبلغ 1600 قدم.ووفقاً لصحيفة “ديلي ميل”، كان الغطاس إريك بيتكوفيتش على متن مركبة R / V Explorer على بعد حوالي 40 ميلاً من ساحل فرجينيا وهو ينظر إلى شاشة فيديو مرتبطة بمركبة تعمل عن بعد تبحث عن بعد مسافة 400 قدم حين اكتشف السفينة الغارقة.وقال بيتكوفيتش لناشيونال جيوجرافيك، أن السفينة واحدة من تلك السفن الضائعة الرائعة التي لا يزال هيكلها موجود ولم يتحلل.ويعد بيتكوفيتش من ماريلاند وهو واحد من عدد قليل من "الغواصين التقنيين" الذين يستكشفون أعماق أعمق بكثير من الحد القياسي البالغ 120 قدمًا والذي يلاحظه الغواصون الترفيهيون.