ماذا يعني ضم روسيا الأقاليم الأوكرانية الأربعة | فيديو

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ضم روسيا الأقاليم الأوكرانية



استخدمت روسيا حقَ النقض ضد قرار في مجلس الأمن الدولي يدين قيامَها بضم أربعِ مناطقَ أوكرانية.

تقرير مصور لقناة "الغد"، أشار إلى تقدم كل من الولايات المتحدة وألبانيا بمشروع قرار إلى مجلس الأمن يدين ضم روسيا للأقاليم الأوكرانية. وحظي مشروع القرار بتأييد عشرة أعضاء، مقابل امتناع أربعةِ أعضاء عن التصويت هي الصين والهند والبرازيل والجابون.

"سنستعيد كافة أراضينا".. بتلك الكلمات خاطب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شعبه والعالم، حيث أعلن رسميا ضم 4 أقاليم أوكرانية إلى روسيا، بحضور نواب البرلمان وممثلي الأقاليم.

وأوضح بوتين، في كلمته، أن "هناك تاريخا مشتركا بين روسيا والأقاليم الأربعة، ولذلك صوت الجيل الناشئ من أجل مستقبلنا المشترك".

تشير الإحصائيات إلى أن نحو 70 بالمئة من ثروات أوكرانيا تتركز في هذا الجزء من البلاد، فضلًا عن أنها تعد عقدة مهمة لشبكة المواصلات البرية والبحرية، التي تعبرها صادرات البلاد باتجاه البحر الأسود ومناطق الشرق الأوسط وغيرها.

أما منطقتا زابوريجيا وخيرسون، فتقعان داخل سهل أوروبا الشرقية، ولهما حدود مشتركة.

المصدر: قناة "الغد"

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