شاهد .. انفجارات تضرب شبه جزيرة القرم

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صورة الخبر: انفجارات شبه جزيرة القرم
انفجارات شبه جزيرة القرم


أفادت وسائل إعلامية بوقوع انفجارات ضخمة، في قاعدة عسكرية روسية بشبه جزيرة القرم، وسط تصاعد أعمدة الدخان التي غطت سماء "القرم" التي ضمتها روسيا في عام 2014.

ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام، مقاطع فيديو تظهر الانفجار الهائل، مع انتشار الدخان الكثيف في السماء، بينما كان السياح يشاهدون المشهد المرعب في شبه جزيرة القرم.
https://twitter.com/i/status/1576229281012883458

المصدر: elbalad

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