فيديو .. البحث عن 3 أشخاص فى صحراء مطروح تاهوا منذ 5 أيام



البحث عن 3 أشخاص فى صحراء مطروح البحث عن 3 أشخاص فى صحراء مطروح





اتفق إثنين من الإخوة على الخروج إلى الصحراء في مطروح لممارسة هوايتهم المفضلة بصيد الطيور البرية من الصحراء والمكوس أيام فى الوديان الصحراوية .



وبعدما قررا ان يتحركوا قاصدين الصحراء أصطحب أحد الأشقاء نجله للذهاب معهم فى تلك الرحلة وودعوا أسرهم بعدما جمعوا احتياجاتهم من أطعمة ومياه داخل سيارتهم.

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هواية صيد الطيور البرية تعد أحد الهوايات المفضلة للكثيرين من بدو مطروح والذين ينصبون شباكهم لصيد تلك الطيور أو الخروج بسيارتهم إلى الصحراء فى رحلات لاصطياد تلك الطيور .وقاموا بأخبار أسرهم بأن رحلتهم تستغرق ثلاث أيام حتى عودتهم وانتظرت أسرهم عودتهم من رحلتهم بعد إنتهاء الثلاث ا5يام إلا أنهم لم يعودوا فى موعدهم المحدد ليبدأ الخوف ينتاب الأسرة وينتظروهم إلا أنهم لم يعودوا فقام عدد من أفراد قبيلتهم بالبحث عنهم إلا أنهم لم يتمكنوا من العثور عليهم .